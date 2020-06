Chanel presenta el lunes su colección Crucero que tuvo que aplazar en mayo

Chanel presentará el próximo lunes la colección Crucero que tenía previsto dar a conocer con un desfile en la isla de Capri el 7 de mayo, y que debió ser suspendido a finales de marzo por la crisis del coronavirus.

La colección tendrá "una cincuentena de looks" frente a los 70 habituales, explica en una entrevista publicada este sábado por "Le Figaro" la directora artística de Chanel, Virginie Viard, que sucedió al desaparecido Karl Lagerfeld.

Viard afirma que no es tanto la renuncia de Capri y el retraso obligado lo que han afectado a la colección, sino que ella misma quería que fuera "más pequeña, más ligera en todos los niveles".

La idea es "un guardarropa de vacaciones elegante que evoca el imaginario de Capri", y con el espíritu de Chanel "que encarna ese registro del refinamiento".

Insiste en que esta colección no se ha visto tan transformada por la crisis, aunque admite que "es particular" porque llega "en un momento singular en que nos sentimos frágiles". En la práctica, eso se traduce, por ejemplo, en que no hay vestidos de noche

La presentación irá acompañada de un vídeo que se graba este fin de semana en el que las modelos eligen lo que se ponen, una idea que ha recuperado de una experiencia que le había contado Karl Lagerfeld.

Sobre el recuerdo del gran modisto, muerto en febrero de 2019, y con el que trabajó más de 30 años, su sucesora al frente de la creación de Chanel reconoce que a veces tiene momentos de nostalgia recordándole.

En cualquier caso, ella tiene "una visión diferente de la de Karl. Conmigo, no corres el riesgo de pasearte con cosas excéntricas", señala con ironía.

La firma francesa presentará su colección de alta costura, en la que Viard dice que están empezando a trabajar, el 7 de julio.