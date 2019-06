Charlie XCX presentará nuevo disco en dos conciertos en noviembre en España

Charlie XCX ha anunciado este lunes la celebración de dos conciertos en España el próximo mes de noviembre que servirán para presentar en vivo su nuevo disco de estudio, que llevará por título "Charlie" y se publicará el 13 de septiembre.

Unas semanas después, la cantante y compositora británica actuará en Madrid el 20 de noviembre, concretamente en la sala La Riviera, y el 22 de ese mes en la sala Razzmatazz de Barcelona, dentro de una gira europea para promocionar el que será su sexto álbum de estudio.

Según la nota de prensa de su discográfica, "Charlie" se basa en "la importancia artística de colaborar y fusionar géneros musicales en la escena pop actual" y por eso incluirá colaboraciones con artistas como Christine & The Queens, Troye Sivan, Haim o Sky Ferreira, entre otros.

Junto con el anuncio del álbum y gira, cuyas entradas ya se encuentran a la venta a través de Live Nation, se ha estrenado el videoclip oficial de "Blame It On Your Love", tema en el que participa Lizzo.

Charlie XCX, nacida como Charlotte Emma Aitchison (Cambridge, 1992), comenzó a dar sus primeros pasos en la música pop en 2008, aunque no publicó su primer EP, "Your're the one", hasta 2012, al que seguiría un año después su álbum debut, "True Romance".

Su gran salto de fama internacional llegó con su siguiente trabajo, "Sucker" (2014), que incluía el éxito "Boom Clap", incluido en la banda sonora original de la película "Bajo la misma estrella", y por sus colaboraciones con Icona Pop en "I Love It" e Iggy Azalea en "Fancy".

La artista británica, que fue una de las participantes en la última edición del festival Primavera Sound de Barcelona, publicó en 2017 el que es de momento su último disco en el mercado, "Pop2" (2017).