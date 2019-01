The Chemical Brothers se incorpora al Doctor Music Festival 2019

The Chemical Brothers actuará en el Doctor Music Festival 2019, que se celebrará en Escalarre (Lleida) entre el 11 y el 14 de julio, según ha informado hoy la organización del evento.

El dúo inglés de música electrónica presentará el último día del festival su disco "No Geography", que se editará la próxima primavera.

Esta actuación se suma a las ya anunciadas de Rosalía, Greta Van Fleet, el músico jamaicano Jimmy Cliff, la banda escocesa Primal Scream, los norteamericanos Chris Robinson Brotherhood y el grupo sueco Mando Diao, además de los grupos catalanes Els Catarres, Els Pets y Sopa de Cabra, así como la francesa Christine and the Queens

También estarán en Escalarre los grupos británicos King Crimson y Underworld, que ofrecerán tres conciertos cada uno en el festival, así como la banda estadounidense The Smashing Pumpkins.

La nueva edición contará con iniciativas innovadoras, como un holograma de Frank Zappa que se podrá ver en "The Bizarre World of Frank Zappa", y la actuación de Albert Pla y Los Sujetadores, con una gran banda creada para la ocasión.

Parquet Courts, Viva Suecia, The Strokes, The Sisters of Mercy, el 'supergrupo' The Good The Bad and The Queen, The Prodigy, Richie Hawtin, Sabaton, Opeth o TesseracT son otras de las bandas que estarán presentes en la "Reincarnation Edition" del Doctor Music Festival en Escalarre.

El festival celebró tres ediciones en este mismo emplazamiento entre 1996 y 1998, en las que actuaron David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Bob Dylan, Massive Attack, Ani Difranco, Blur, Rage Against The Machine, Nick Cave, Patti Smith y Muse, entre otros.