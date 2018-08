China pone a repartidores de comida a controlar el tráfico para concienciar

En un intento más de paliar el descontrol de tráfico de las grandes ciudades chinas, la policía de la ciudad de Shanghái (este de China) llevará a cabo un curioso programa de educación vial por el que pondrá a los motociclistas repartidores a concienciar a sus colegas en los semáforos.

Durante los próximos meses, asegura un artículo publicado hoy por el diario local Shine, los repartidores de comida aparecerán en 20 de los cruces más concurridos de Pudong (la zona financiera de la ciudad) durante las horas punta no para entregar comida, sino para disuadir a otros motociclistas de romper las reglas de tráfico.

En la campaña participarán repartidores de alimentos de populares empresas como Dada, Meituan y Ele.me (perteneciente al gigante chino del comercio electrónico, el grupo Alibaba).

Las tres suman 10.000 repartidores de alimentos, quienes generalmente los transportan en motocicletas eléctricas, y representan el 80 % de la cuota de mercado en Pudong.

El nivel de presión al que están sometidos los repartidores (conocidos popularmente como "kuaidis") es muy alto ya que su sueldo depende del número de paquetes que entregan.

Por cada paquete que reparten suelen recibir 1,7 yuanes (unos 20 céntimos de euro), por lo que lo más importante para ellos es repartir el máximo número posible en un tiempo récord y dejan por tanto de existir para ellos los semáforos o las direcciones prohibidas.

Quienes participen en el programa tendrán además que firmar una promesa de no encender luces rojas, no viajar en la dirección incorrecta o en carriles de automóviles, o no usar teléfonos móviles mientras viajan.