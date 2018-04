Chita Rivera y Andrew Lloyd Webber recibirán un galardón honorífico en los Tony

La actriz puertorriqueña Chita Rivera y el compositor británico Andrew Lloyd Webber serán reconocidos en la 72 edición de los premios Tony, el próximo 10 de junio, con sendos galardones dedicados a sus logros vitales en el sector teatral.

En un comunicado, los responsables de los grandes premios de Broadway consideraron "incalculable" el impacto cultural que Rivera y Webber han tenido tanto en la comunidad internacional del teatro como en la educación de sus profesionales.

"Son pioneros, son inspiradores, y es un verdadero honor reconocer a estas increíbles leyendas con los premios Tony a los logros de toda una vida", explicaron Heather Hitchens, máxima responsable de American Theatre Wing, y Charlotte St. Martin, presidenta de la Broadway League.

Bailarina desde los 11 años, Rivera hizo su debut sobre las tablas a los 17 durante la gira nacional de "Call Me Madam", pero logró el estrellato más tarde con su interpretación de Anita en el estreno original de "West Side Story" en Broadway.

"Cuando vine a Nueva York e hice una audición para George Balanchine, que me dio una beca para la Escuela de Ballet Americano, nunca me hubiera imaginado el increíble recorrido que he tenido en el teatro", afirmó Rivera, que a sus 85 años ha sido nominada a diez premios Tony, de los cuales ha ganado dos.

Lloyd Webber, de 70 años, ha ganado siete Tonys y un Oscar, entre otros galardones, fruto de su trabajo como compositor o productor en algunos de los musicales más famosos del mundo, desde "Cats" o "Evita" hasta "El fantasma de la ópera", que recientemente celebró su 30 aniversario en Broadway.

"Estoy completamente sobrecogido, como británico, de que me distinga la comunidad de Broadway en los Tony, particularmente en un momento en el que los musicales están volando más alto en su hogar espiritual, Nueva York, de lo que lo han hecho en dos generaciones", declaró.

Los premios Tony, que divulgarán sus nominaciones el próximo 1 de mayo, se celebran este año en el icónico Radio City Music Hall de Nueva York, donde los cantantes Sara Bareilles y Josh Groban ejercerán de maestros de ceremonias.