Chris Pratt ofrece "ser comido" por un dinosaurio en un sorteo benéfico

El actor Chris Pratt ofrece un original sorteo benéfico por la crisis del coronavirus: La posibilidad de "ser comido" por un dinosaurio en la tercera película de la franquicia "Jurassic World", "Dominion".

Esta propuesta forma parte de "All In Challenge", una iniciativa en la que varias celebridades subastan experiencias con el fin de recaudar donaciones para varias causas solidarias que tratan de paliar los efectos de la pandemia y a la que se han sumado, entre otros, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y el reparto completo de "Friends".

"¡Cada ganador aparecerá en la película 'Jurassic World: Dominion' siendo comido por un dinosaurio! ¡Consigue inmortalizarte en la historia cinematográfica!", escribió Pratt en su perfil de Instagram.

Las participaciones para el sorteo cuestan 10 dólares, que se donarán a causas solidarias relacionadas con el coronavirus.

A continuación, el actor nominó a tres compañeros de otra franquicia en la que ha trabajado, Marvel: Chris Evans, Chris Hemsworth y Robert Downey Jr.

Pratt recibió la nominación de Justin Bieber, quien por su parte ofreció a los ganadores una visita a su ciudad natal, donde dará un concierto privado.

Entre otras acciones del reto "All In Challenge", Leonardo DiCaprio y Robert De Niro sortean la oportunidad de acompañarlos y participar en el rodaje de "Killers of the Flower Moon", la próxima película de Martin Scorsese, y acudir a su estreno en Hollywood.

Por su parte, los protagonistas de "Friends" permitirán a sus ganadores asistir a la esperada reunión de las seis estrellas de esta serie en un especial de HBO Max.

"Te invitamos a ti y a cinco de tus amigos a unirse a nosotros seis en el Estudio 24", dijo Jennifer Aniston en Instagram, en referencia a las instalaciones de Warner Bros. donde se rodaba la comedia.

Algunos famosos también pueden donar directamente, además de ofrecer su experiencia, como el caso de Ellen DeGeneres, quien ha entregado 1 millón de dólares a organizaciones benéficas y subasta la posibilidad de presentar junto a ella una edición de su programa de televisión, "The Ellen DeGeneres Show".