Christian Gálvez: Si he cometido algún error ha sido democratizar a Da Vinci

El presentador y escritor Christian Gálvez está "acostumbrado" a que le tilden de "intruso". Por eso no le sorprenden las críticas de historiadores del Arte a su trabajo como comisario de la exposición sobre Da Vinci: "Si he cometido algún error, ha sido el de democratizar a Leonardo", asegura a EFE.

El madrileño es el comisario de "Leonardo da Vinci: los rostros del genio", instalada en la Casa de Alhajas de Madrid, una exposición que se extiende en la Biblioteca Nacional (BNE), donde se muestran los "Códices Madrid", cuya comisaria es la catedrática de Paleografía Elisa Ruiz.

El Comité Español de Historia del Arte (CEAH) ha criticado a Gálvez, al que acusan de "intrusismo profesional", de fundamentar sus conocimientos en "a veces dudosas bases histórico-documentales" y de haberse situado como "referente sociológico sin ningún aval de carácter científico".

A ello se suma, según ha explicado a EFE Gálvez, que la catedrática Elisa Ruiz ha señalado que disiente del parecer del presentador desde que lo conoció y que no ha vuelto a tener relación con él.

"Tengo la autorización por escrito de Elisa para incluir su texto en el catálogo de la exposición que se publicará en unas tres semanas y ha estado haciendo correcciones hasta el 21 de noviembre, así que me sorprende lo que dice, aunque entiendo que, si hay un comunicado en el que se critica al intruso, es decir, yo, ella tiene que posicionarse. No la critico", resume.

Las pruebas de la vinculación de Ruiz con el proyecto desde el principio, afirma, "están claras: en el dosier de prensa de mayo aparece en el comité científico y de nuevo en el de noviembre".

La directora de la BNE, Ana Aramburu, "avala la exposición" y le apoya: "Es la misma exposición, no dos distintas", subraya Gálvez, que donará su sueldo como comisario, 20.000 euros, a la ONG de investigación sobre enfermedades raras Feder.

El presentador del concurso "Pasapalabra" (Madrid, 1980) aclara que la muestra sobre Leonardo es un proyecto de Iniciativas Exposiciones, que le encargó en septiembre del año pasado que organizara la muestra y luego en enero, "viendo la magnitud que alcanzaba", le propusieron que se sumara como socio.

Sobre su presunto diletantismo, Gálvez subraya que "le llevan llamando intruso toda la vida": "Empecé en televisión y me llamaron intruso porque no tenía experiencia; vendí juguetes y me llamaron intruso porque no era de marketing; luego hice 'Caiga quien caiga' y fui un intruso porque no era periodista, y también me lo llaman en 'Pasapalabra' y me lo han llamado con mi primer libro".

Por eso, cuando su pasión por Da Vinci, que le ha llevado a ser miembro del Leonardo ADN Project, le llevó a aceptar ser el comisario de esta exposición, no tuvo la menor duda en aceptar a pesar de las críticas y "prejuicios" que ya intuyó en la rueda de prensa en la que presentó la muestra.

"Alguien se ha confundido: esta no es una exposición de arte sino una conmemoración biográfica del quinto centenario de la muerte del artista. Si he cometido algún error, ha sido el de democratizar la figura de Leonardo", señala y reivindica el aval científico de su exposición, desde el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada al Instituto J. Craig Venter o la Universidad Rockefeller de Nueva York.

"No se critica a la exposición sino al comisario, al que ellos consideran intruso", apostilla Gálvez, que añade que el pasado puente de la Inmaculada fueron 5.000 los visitantes de la exposición, abierta hasta el 19 de mayo, y que en la BNE han aumentado un 400 % las visitas.