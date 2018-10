Christian Nodal quiere liberar la música mexicana y llevarla a un nuevo nivel

El cantautor mexicano Christian Nodal, nominado a tres Latin Grammys con apenas 19 años, dijo hoy en entrevista con Efe que la música regional mexicana "ha estado muy encasillada" y quiere llevarla a un nuevo nivel.

"Mi música nunca ha sido normal", indicó al explicar el éxito de su primer disco "Me dejé llevar", que permaneció once semanas en el primer lugar de la cartelera Billboard de música mexicana. "Lo que sí es, es auténtica y eso creo que es lo que ha ayudado a que sea bien recibida. No puedo ser un compositor por encargo", indicó.

Los artistas de la llamada generación de "mexilenials" (jóvenes estadounidenses milenials de origen mexicano), que han acostumbrado al público a nuevos sonidos dentro de un género tan tradicional, con fusiones con otros ritmos musicales, dice que le "han abierto el camino", pero que lo suyo va un paso más allá.

"Yo soy de la generación que sigue, de la Generación Z, y quizá por eso me gusta innovar -señaló- y mi música es lo que viene después de los 'mexilenials'.

Con todo, sí que se mostró "muy agradecido" con todos los artistas que le precedieron y han puesto la "música mexicana tan en alto".

Para el joven, que ganó la semana pasada el Latin American Music Award al artista regional mexicano favorito, "la música regional ha estado muy encasillada. Los artistas que tocaban el mariachi sufrían un estigma".

Afortunadamente, indicó, "eso ha cambiado" gracias al hecho de que la gente puede escoger la música que más le gusta en su propio teléfono, lo que les permite a los artistas "evolucionarla".

Su estilo ha sido apodado como "mariacheño" por su combinación de instrumentos propios del mariachi y la música típica del norte de México, pero Nodal rechaza las etiquetas.

"Yo escucho rap, reguetón, ópera, pop, música clásica, un poco de todo, y eso lo voy incorporando a mi sonido. Quiero tomar lo mejor de cada género y adaptarlo a mi estilo", explicó.

"Muchos creen que hago mariachi, pero un mariachi normal son 16 personas. Mi grupo somos nueve, contándome a mí", detalló. "Los violines sí son de mariachi, pero más sencillitos. También tenemos un acordeón norteño y las trompetas de la música de banda".

Eso no significa que no disfrute de los elementos clásicos de la música mexicana y por eso grabó a dúo con Ana Bárbara un "mariachi muy lindo", con una "magia muy especial", y que estará en el disco de la actriz, modelo y cantante mexicana, con fecha y título todavía por anunciar.

Sobre su próximo álbum, previsto para 2019, Nodal adelantó que será un álbum "más maduro en las letras y musicalmente más movido" en el que tiene previsto incluir exclusivamente temas que reflejan cómo es su vida.

"Llevo año y medio pensándolo, puliéndolo", subrayó el músico, para recordar que los temas de su disco anterior eran producto de un chico en plena adolescencia y tenía 15 cuando escribió "Te fallé" y "Adiós amor".

Anticipó además que el álbum contará con la colaboración de un reguetonero colombiano cuyo nombre no quiso revelar y al que puso a cantar música regional mexicana.

Las tres nominaciones a los Latin Grammy, que se entregan en Las Vegas el 15 de noviembre, lo tienen emocionado, así como el hecho de que subirá al escenario para anunciar el ganador de una de las categorías.

"Es un gran sueño para cualquier artista y no creí que llegara tan rápido", aseguró sobre sus opciones de ganar en las categorías de mejor nuevo artista, mejor álbum de música ranchera/mariachi, por "Me dejé llevar", y mejor canción regional mexicana, por "Probablemente".

Su meta es tener una carrera tan prolífica y admirada como la de sus compatriotas Joan Sebastian y Marco Antonio Solís, este último además por la "vida limpia" que lleva y que aspira a también emular.

Se ríe al hablar de la posibilidad de colaborar con artistas que cantan en inglés como sus ídolos Chris Brown y Post Malone.

Del primero destaca su versatilidad artística, que "no se queda en la música" y también actúa y produce, y del segundo quisiera poder tener su capacidad para borrar las líneas de géneros musicales.

"Yo quiero seguir con la libertad de hacer mi música loca, sin categorías. Hacer las cosas a mi manera", afirmó.