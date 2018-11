Christie's subastará dos obras de Luis Meléndez y Juan van der Hamen y León

La firma Christie's subastará en mayo de 2019, en Nueva York, dos bodegones de Luis Meléndez y Juan Van Der Hamen y León, dos "obras maestras" procedentes de la colección de Lila y Herman Shickman que se expondrán del 26 al 28 de noviembre en la capital española.

Según informa la casa de subastas londinense, las piezas son "Still Life with Fruit and Vegetables", de Juan van der Hamen y León (1596-1631), y "Still life with artichokes and tomato in a landscape", de Luis Meléndez (1716-1780), dos "importantes" obras en la colección de "uno de los principales distribuidores estadounidenses en el sigo 20".

"Still Life with Fruit and Vegetables", cuya última subasta fue en 1969, está a punto de establecer un nuevo récord mundial no solo para la obra de Van der Hamen y León sino para cualquier pintura de naturaleza muerta del siglo 17, con un valor estimado entre 8.000.000 y 12.000.000 dólares (6.983.544 y 10.475.316 euros).

Se trata de "uno de los bodegones españoles más importantes" en una colección privada que muestra "la brillante claridad de la ejecución, la pureza del diseño y la descripción refinada del detalle de la superficie", las características distintivas del pintor que nació y murió en Madrid.

En la subasta, compuesta por más de una docena de obras, también se ofertará "Still life with artichokes and tomato in a landscape", del pintor español nacido en Nápoles Luis Meléndez, cuyo precio estimado está entre 2.000.000 y 4.000.000 dólares (3.491.820 y 3.509.418 euros).

Estas dos obras serán exhibidas del 26 al 28 de noviembre en una exposición en Madrid, que después viajará a Londres, Los Ángeles y Hong Kong.