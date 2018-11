Christie's inaugura la temporada de subastas con una tibia venta

Christie's estrenó hoy la temporada de subastas con la venta de varias destacadas obras de Van Gogh, Monet y Picasso, que sin embargo fueron acogidas con apagadas pujas que en pocas ocasiones superaron el valor máximo estimado de las piezas.

Fue el caso, por ejemplo, del "Coin de jardin avec papillons", de Van Gogh, pintado en 1887 durante el momento crucial de su carrera en el que empezó a experimentar con nuevas técnicas, y que salía hoy a subasta por primera vez en esta tarde de arte impresionista y moderno.

Aunque su precio se calculó que rondaba los 40 millones de dólares, la primera oferta que se presentó fue de 27 millones, y alcanzó finalmente un precio de martillo de 30 millones de dólares, a lo que deberán sumarse tasas e impuestos, tras una breve pugna que apenas superó los dos minutos.

Tampoco fue un gran día para Pablo Picasso, del que se vendían hoy un puñado de obras millonarias, pero su "La Lampe", pintado en 1931, superó por poco el valor mínimo que se le había dado de 25 a 35 millones de dólares, y se vendió por 29,5 millones.

La obra solo había pasado por manos de un propietario tras ser vendida por familiares de Picasso en 2008, y su valor reside en que se trata de un retrato de Marie-Therese Walter, una joven amante del pintor malagueño con la que tuvo una relación de varios años mientras estaba casado con Olga Khokhlova.

Picasso, sin embargo, mantuvo en su momento en secreto quién era la mujer que había inspirado el críptico cuadro, que después se convertiría en la madre de su hija Maya, para preservar tanto su intimidad como el honor de su esposa.

A su "Femme au beret orange et au col de fourrure", de 1937, no le fue mucho mejor, al venderse a un precio de martillo de 14 millones, cuando Christie's había estimado que el valor de esta pieza estaba entre los 15 y los 20 millones de dólares.

El Monet "Le bassin aux nympheas", un cuadro del que mañana se cumple 100 años desde que el artista francés lo terminara y firmara, había sido valorado en entre 30 y 50 millones de dólares, pero fue vendido en 28 millones de dólares, que junto con las tasas e impuestos ascendió a 31,8 millones.

Uno de los pocos que sí superó su estimación fue su "Effet de neige a Giverny", que tras una larga y competitiva puja se vendió en 15,5 millones de dólares, tres veces más del valor mínimo estimado por los expertos de Christie's.

También se vieron en las instalaciones de la casa de subastas en Nueva York varias obras del escultor suizo Alberto Giacometti, como "Femme assise", de 1957, que no llegó a superar el mínimo estimado de 14 millones de dólares, y se quedó a las puertas en 13,8 millones.

Otra de sus piezas a la venta fue "Le Chat", cuyos propietarios que decidieron subastar la obra se la habían comprado a familiares del propio Giacometti en 1955, que alcanzó 17 millones, y se quedó por debajo del máximo estimado de 18 millones.

La de hoy fue solo una de las numerosas subastas que se celebrarán esta semana, en la que las compañías más destacadas, entre las que se encuentran Christie's, Sotheby's y Phillips, sacarán a la venta importantes piezas de los artistas más reconocidos a nivel mundial.

Se estima que este año se generarán con estas transacciones entre 1.500 y 1.800 millones de dólares, aunque se cree que es posible que la inestabilidad del panorama político en Estados Unidos, un mercado bursátil errático y unas tensas relaciones entre Washington y Pekín pueda haber calado en el ánimo de los multimillonarios, que quizá prefieran no gastar demasiado dinero.

En los próximos días, saldrán también a la venta cotizadas piezas de Edward Hopper, Vasilly Kandisnky, René Magritte, Joan Miró, Georgia O'Keeffe, Willem de Kooning, Jackson Pollock, Jean-Michel Basquiat, Gerhard Richter o David Hockney.

Uno de los protagonistas será el cuadro "Chop Suey", de Edward Hopper, que se estima que tiene un valor de entre 70 y 100 millones de dólares, así como "Woman as Landscape", de Willem de Kooning, valorado en entre 60 y 80 millones de dólares.

También "Portait of an Artist (Pool with Two Figures)", del británico David Hockney, que tiene un valor de unos 80 millones de dólares, y "Composition with Red Strokes", de Jackson Pollock, cuya valía estimada se sitúa entre los 50 y 70 millones de dólares.