Cine de Bélgica, Francia y Brasil llega a Guatemala en una muestra de memoria

La undécima edición de la muestra de cine internacional Memoria Verdad Justicia vuelve a Guatemala la próxima semana con películas alemanas, francesas, belgas, brasileñas y guatemaltecas, aseguró este miércoles el comité organizador del evento.

La muestra, fundada y promovida por el cineasta alemán Uli Stelzner, estrenará en Guatemala la película ganadora de la Cámara de Oro en Cannes 2019 y nominada como representante de Bélgica ante los premios Oscar 2020, Nuestras Madres, el próximo 19 de marzo.

Protagonizada por el mexicano Armando Espitia, Nuestras Madres relata una Guatemala que vive "al ritmo del juicio de los militares que originaron la guerra civil y cómo los testimonios de las víctimas se encadenan para construir memoria", aseguró la organización en un comunicado.

Nuestras Madres, dirigida por el cineasta guatemalteco César Díaz, es la introducción a una muestra que culminará el 25 de marzo tras haber presentado una decena de películas bajo la temática del "arder" de los derechos humanos "en estos tiempos convulsos".

También, se presentará la brasileña Espero tua (re) volta, de Eliza Capai; la francesa Sangre Verde, de los directores Anne Michel, Jules Giraudat y Micael Pereira; la alemana La Línea Roja, de Karin de Miguel Wessendorf; y la peruana Género bajo ataque, de Jerónimo Centurión.

El promotor de la muestra Memoria Verdad Justicia, el alemán Uli Stelzner aseguró que desde 2010 la muestra ha ido "creciendo cada año y a la fecha calculamos que 100.000 personas han participado en la ciudad y al interior del país, con la muestra ambulante que iniciamos hace cuatro años".

Esgrimió en una rueda de prensa que no se trata un de festival "tradicional, común y corriente", pues no es "competitivo", sino que tiene "enfoques temáticos de derechos humanos, como migración, territorio y recursos naturales".

Stelzner sostuvo que cada año un grupo interdisciplinario se reúne para elaborar la muestra, con "mucho entusiasmo, pasión y entrega para ofrece al público un programa para salir de la rutina, del aburrimiento, con el objetivo de construir un país más justo".

Después de cada función presentada en el Teatro Nacional (la inauguración), el Centro Cultural de España (en la capital del país) o en las sedes alternas, la muestra de cine se transforma en un escenario de debate y diálogo con diversos actores.

"Más de 50 panelistas de varios países, entre directores de cine, activistas, periodistas empresarios de todos los colores ideológicos, han expuesto las ideas para crear un puente entre lo universal y lo local", subrayó el cineasta alemán, autor de documentales como Los civilizadores alemanes en Guatemala o Testimonio, sobre el revolucionario guatemalteco Alfonso Bauer.

"Presentamos un cine que abre un espacio de debate público, con obras cinematográficas sobre Guatemala que normalmente no llega a las pantallas de cine en Guatemala ni en los canales de televisión. Presentamos un cine que fomenta los derechos humanos en su más amplio sentido. Abre un debate al mundo y para profundizar y fomentar el pensamiento crítico", apostilló.

La muestra de cine, titulada en esta ocasión "Arden los derechos, arden los humanos", no cuenta con financiamiento estatal y ha sido realizada históricamente con el apoyo de embajadas, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, patrocinios no monetarios y donaciones del público, concluyó Stelzner.