Cine independiente contra la amistad devota: "Fourteen", de Dan Sallitt

El paso a la edad adulta de dos veinteañeras es el eje de la quinta película del director estadounidense Dan Sallitt, "Fourteen", una cinta de diálogos sencillos y planos largos que ahonda en la soledad, el amor o la dependencia emocional, y en la que el realizador independiente ha trabajado siete años.

"A partir de ahora me voy a tomar un descanso, porque la realización de 'Fourteen' me ha agotado. Ha sido un proceso largo y ansiolítico, creo que merezco un descanso. Por supuesto, promocionaré la cinta e iré a los festivales que me inviten, pero no creo que ruede nada próximamente", ha declarado Sallitt (EE.UU., 1955) este jueves, en una entrevista con Efe.

El autor comenzó a preparar este proyecto en 2012, tras el estreno de su premiada cinta "The Unspeakable Act", aunque su trabajo diario en el departamento de tecnología informática de Nueva York impidió que el guion viese la luz antes de 2015.

"Yo ya tenía dos actrices en mente, así que empecé a trabajar en las escenas pensando en ellas -ha explicado Sallitt sobre un filme que llega mañana a los cines españoles-. En octubre de 2015 les envié el guion, y ahí llegaron los problemas: los primeros actores no quisieron trabajar en el proyecto, y tuvimos que repetir el casting hasta tres veces".

Las actrices seleccionadas fueron Tallie Medel, que ya había trabajado con el director en "The Unspeakable Act", y Norma Kuhling, quienes dan vida a Mara, una joven profesora muy organizada, y a Jo, trabajadora social y asidua consumidora de estupefacientes.

A lo largo de esta cinta, que se estrenó en la última edición de la Berlinale, la relación entre las jóvenes se resiente y tensa, aunque sin llegar a romperse. Mara y Jo se conocieron siendo pequeñas y forjaron un vínculo muy fuerte, que ahora mantienen pese a no compartir nada más que ese pasado común.

Como en sus anteriores cintas -"Polly Perverse Strikes Again!" (1986), "Honeymoon" (1998), "All the Ships at the Sea" (2004) y especialmente en "The Unspeakeable Act" (2012)-, "Fourteen" parte de lo común, de la relación entre dos amigas y su posterior distanciamiento, para ahondar en temas mucho más universales, como el amor o la soledad.

El cine de Sallitt muestra, pero no explica. Su intención, cuenta el realizador, es poner el ojo en escenas cotidianas que podrían parecer felices. Después, deja que las conversaciones fluyan, hasta que el espectador es capaz de vislumbrar una grieta, un atisbo de tristeza y deterioro.

"Me gusta hacer películas sobre temas personales e íntimos, que son además las que encajan con los bajos presupuestos que manejo", ha explicado el director.

Cuenta Sallitt que el rodaje duró el doble de lo que había previsto inicialmente: "Siempre planeé grabar por partes, porque mi trabajo no me permitía coger tantos días libres como para grabar todo seguido. Eso está bien, porque me permitía hacer una película más distendida, grabar en distintas localizaciones. Pero hubo más problemas de la cuenta y estuvimos 18 meses rodando".

"Algunos directores son más espontáneos, pero yo siempre tengo que controlarlo todo. Así que, pese a que tuve tiempo para modificar cosas, no lo hice, aunque fue bonito editar mientras seguíamos grabando. Me permitió ver que le película iba en la dirección que quería", ha admitido Sallitt, que trabajó durante años como crítico de cine para Los Angeles Reader.

Su trabajo periodístico, cuenta el realizador, hace que sus películas tengan un toque mitómano, ya que aprendió a admirar el trabajo de otros realizadores antes de ponerse detrás de la cámara: "Para mí, el trabajo de crítico y el de director están muy cerca, vienen del mismo punto emocional. Quiero que mis películas estén a la altura de las que yo amo", ha reconocido.

"Las ideas llegan de manera misteriosa, por procesos que tienen que ver con el inconsciente -ha señalado Sallitt-. Después, eres tú quien decide ordenarlas y darles estructura, y eso se parece bastante a lo que hace un crítico de cine"

"Como director de cine, creo que es fundamental entender de dónde parten esas ideas, conocer a los referentes. En mi caso, podemos hablar del francés Maurice Pialat ("A nuestros amores") y de Howard Hawks ("Río Bravo"). Ellos cambiaron mi manera de entender el cine", ha explicado Sallitt, que participará este viernes en un coloquio sobre "Fourteen" en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

María Gómez de Montis