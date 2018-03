Cinta de Ventura Pons exhibe relación de "amor-odio" de Dalí con su hermana

El carácter egocéntrico que el pintor español Salvador Dalí (1904-1989) mostró desde joven causó un alejamiento de su familia, aunque mantuvo un lazo de "amor-odio" con su hermana Anna María durante muchos años, dijo hoy a Efe el realizador Ventura Pons, quien estrena en México "Miss Dalí".

"Desde pequeño llamó mucho la atención porque realmente era un genio; lo que pasa es que se lo cree", afirmó el director catalán antes de la exhibición de la cinta basada en la vida de la familia Dalí como parte del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (oeste de México), que se desarrolla del 9 al 16 de marzo.

La relación entre los hermanos Dalí fue "una tragedia" que pasó de una profunda cercanía en los años de infancia a no dirigirse la palabra durante 40 años, pese a que ambos vivían en el pequeño pueblo de Cadaqués.

"Sí (fue una tragedia), porque eran dos hermanos que se querían mucho, la Arcadia feliz de la infancia. Por las continuas traiciones de Salvador, durante 40 años, viviendo en el mismo pueblo, no se hablan y no es que no se quieran hablar sino que hubo interferencia desde el momento que Gala entra", expresó Pons.

La esposa del pintor, Gala, fue quien puso "la barrera" que impidió que los hermanos pudieran reconciliar sus diferencias que comenzaron cuando Dalí escupió al retrato de su madre.

Pese a ello, el pintor solía enviarle regalos a Anna María a escondidas a través de su chófer o de su amigo Antoni Pitxot, quien más tarde fue el director del Teatro-Museo Dalí, afirma Pons.

Anna María era cuatro años menor que Salvador y fue la musa del pintor hasta que este conoció a Gala, con quien se casó en 1932. Mientras su hermano era cada vez más conocido la joven fue encarcelada y torturada durante la Guerra Civil Española (1936-1939), acusada de ser espía.

"Es una historia de amor-odio" pero también de rencores y ambición, considera el director de cintas como "Anita no pierde el tren" (2001) y "Amor idiota" (2005).

El guionista y productor leyó e investigó en decenas de libros para escribir el guión de la cinta y cuenta que después del distanciamiento la única ocasión en que ambos hermanos se encontraron fue en 1984, cuando Salvador sufrió el incendio en su habitación de la casa de Púbol, "y la cosa fue fatal".

"Dalí arañaba a la gente y la arañó a ella profundamente, más que físicamente, moralmente", aseguró.

Los hermanos no volvieron a verse más. Pons supo por algunos amigos que antes de su muerte en 1989, Salvador no quiso recibir en su casa a su hermana, pese a que ella se instaló en un hotel varios días solo para verlo.

"Dalí era un personaje poliédrico. Dalí era Dalí, gran genio, pero a la vez primero era él y después los demás", afirma Pons, quien describe a Anna María como alguien "con una integridad moral extraordinaria".

"Era la diferencia (entre ambos). Ella asistía atónita a todo lo que pasaba (con Salvador), pero tenía un mundo propio muy interesante", asegura.

La cinta es protagonizada por Siân Phillips, José María Pou y Claire Bloom, actriz de películas como "El discurso del rey" y "Candilejas", y aborda los distintos momentos de la familia Dalí y la manera en que sus relaciones se fueron deteriorando al paso del tiempo.

La película, rodada en Cadaqués y Figueras, España, además de París y Nueva York, muestra la época de la España republicana y cómo en este ambiente se relacionaron figuras del arte como Federico García Lorca, Luis Buñuel y el mismo Dalí.

"Es comprender todo ese mundo de la España republicana de García Lorca, de Luis Buñuel, que es el que nos explica todo lo que ha pasado en la España actual, a través de los ojos de Anna María", adelantó Pons.

El realizador exhibirá la cinta como parte de las galas benéficas del Festival de Cine, en donde también recibirá el Mayahuel al Cine Iberoamericano, un homenaje a su prolífica trayectoria fílmica que suma casi una treintena de producciones.

Para Pons es significativo que su película sea estrenada en este festival mexicano como parte de la delegación que Cataluña trae a Guadalajara como la región el invitada de honor. "Es un acto de reconocimiento a Cataluña", concluyó.