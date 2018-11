El Círculo de Críticos de Cine de Nueva York premia a "Roma" como mejor película

El Círculo de Críticos de Cine de Nueva York eligió hoy a "Roma" como mejor película del año y a su responsable, el mexicano Alfonso Cuarón, como mejor director, informó la organización en las redes sociales.

El reconocimiento supone un importante espaldarazo para la cinta, que se estrenará en la plataforma digital Netflix el próximo 14 de diciembre después de obtener el León de Oro en el Festival de Venecia y lograr la aclamación prácticamente unánime de la crítica internacional.

"Roma", elegida como película candidata para representar a México en los Óscar, también se llevó hoy el galardón a la mejor fotografía del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, una de las primeras organizaciones en anunciar sus premios del año.

El Círculo de Críticos de Nueva York, que lleva entregando galardones desde 1936, ha nombrado mejor película en años recientes a cintas como "Lady Bird", "La La Land", "Boyhood" o "La gran estafa americana".

En esta edición, Ethan Hawke se llevó el premio a mejor actor por su papel en "El reverendo" y Regina Hall el reconocimiento a mejor actriz por su interpretación en "Support the Girls", mientras que Richard E. Grant ("Can You Forgive Me?") y Regina King (If Beale Street Could Talk") fueron elegidos mejores actores secundarios.

La polaca "Cold War" obtuvo el premio a mejor película extranjera y "Spider-Man: Un nuevo universo", el de mejor película animada.

La entrega de premios tendrá lugar el próximo 7 de enero.