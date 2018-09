Claire Foy y Matthew Ryhs, mejores actores de drama en los Emmy

Claire Foy ("The Crown") y Matthew Ryhs ("The Americans") ganaron hoy los premios a mejor actriz y actor de una serie dramática, respectivamente, en la 70 edición de los galardones de la Academia de la Televisión.

Foy, que interpretó a la reina Isabel II de Inglaterra en "The Crown", se impuso en este apartado a Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale"), Tatiana Maslany ("Orphan Black"), Keri Russell ("The Americans"), Evan Rachel Wood ("Westworld") y Sandra Oh ("Killing Eve").

La actriz, que no continuará en la serie, dijo que ha pasado "dos años y medio extraordinarios" en ese "show" y dedicó el premio "al siguiente reparto, la siguiente generación" de "The Crown" y a su compañero Matt Smith.

Por su parte, Rhys logró el Emmy por la última temporada de la serie de espías "The Americans" al derrotar a Sterling K. Brown y Milo Ventimiglia (los dos por "This is Us"), Jason Bateman ("Ozark") y Ed Harris y Jeffrey Wright (ambos por "Westworld").

Rhys dedicó el Emmy a Keri Russell, su pareja en "The Americans" y en la vida real y quien, según sus palabras, "realmente" es la persona que le "consiguió" este galardón.

"Gracias, más por venir", le dijo Rhys sobre el escenario.