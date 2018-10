Claire Foy, la nueva Lisbeth Salander : "Lo que no te mata te hace más sabio"

La actriz Claire Foy, ganadora de un Globo de Oro por su papel de reina de Inglaterra en "The Crown", se transforma en la subversiva Lisbeth Salander en la nueva entrega de "Millennium", que llega a España el 9 de noviembre y que adapta el cuarto libro de la saga, "Lo que no te mata te hace más fuerte".

"No sé si más fuerte; yo diría que lo no te mata te hace más sabio", sugiere a Efe la actriz británica, que toma el relevo a Rooney Mara en la piel de la heroína creada por Stieg Larsson, una "hacker" justiciera e independiente, una inadaptada social que va a contracorriente pero con un claro sentido del bien y el mal.

A sus 34 años, Foy tuvo una vida antes de que la serie de Netflix la convirtiera en una celebridad. Antes de cumplir los 18 se enfrentó a problemas de salud -una artritis y un tumor benigno en un ojo- y ha trabajado en puestos tan alejados de la alfombra roja como cajera de supermercado, camarera o repartidora a domicilio.

"Si tienes una vida fácil, no tocada por la tragedia, la pérdida o la dificultad, estupendo, pero no creo que eso sea cierto para nadie", opina. "La vida es lucha, superación, aprender del dolor y aceptarlo. Es parte de la existencia humana, y yo estoy en el negocio de entender qué significa ser humano, así que mis experiencias me ayudan como actriz además de como persona".

Además de ser la nueva Lisbeth Salander en esta segunda adaptación hollywoodiense de la exitosa saga sueca, Foy ha interpretado este año a la mujer de Neil Armstromg/Ryan Gosling en "First Man" y a una perturbada mental en la última película de Steven Soderbergh.

"Mi plan después de 'The Crown' era tomarme un descanso, pero he terminado trabajando más que nunca porque me empezaron a ofrecer papeles que no podía rechazar", confiesa. De Lisbeth destaca y envidia sus fuertes valores éticos.

"A pesar de ser una 'hacker' y de que está fuera de la ley, tiene muy claras sus convicciones morales y, cuando hace algo mal, está dispuesta a asumirlo. Eso es algo que envidio: me gustaría ser más decidida sin importarme si la gente me odia", asegura.

Y más allá de las obvias diferencias, cree que hay similitudes entre el personaje de Isabel de Inglaterra y el de Salander. "Las dos son contenidas, no pueden expresar abiertamente sus pensamientos y sentimientos", señala.

El director de este nueva "Millennium" es el uruguayo Fede Álvarez, quien, tras un exitoso corto de ciencia ficción con millones de visitas en Youtube, entró en Hollywood por la puerta grande al frente de un "remake" de "Posesión infernal" (2013) y hace dos años recaudó más de 150 millones de dólares con su segundo filme, el "thriller" "No respires".

"En Uruguay, cuando uno dice que quiere ser director de este tipo de películas, es como decir que quieres ser astronauta: es posible, sí, pero poco probable", admite el director, que toma el relevo nada menos que de David Fincher al frente de esta saga.

"Es algo que me tomo con responsabilidad. Siento que no soy sólo yo, sino que represento a una zona del mundo y que tengo que aportar mi propia identidad y cultura, por eso intento hacer siempre cosas diferentes", afirma Álvarez, que ya está trabajando en su siguiente encargo, una secuela de la fantástica "Dentro del laberinto" (1986).

La decisión de adaptar esta cuarta novela, escrita por David Lagercrantz tras la muerte de Larsson, sin pasar por la segunda y la tercera -que sí tuvieron su versión sueca-, ha sido del estudio Sony, pero Álvarez lo vio como una oportunidad perfecta para desmarcarse de lo que se había hecho antes.

"Creo que es un buen punto de entrada para una audiencia nueva, una especie de borrón y cuenta nueva, un buen momento para encontrar al personaje si uno nunca leyó nada o no vio las otras películas", afirma.

"Y a mí me ha permitido hacer mi propia película, no tener que seguir un tono, un estilo o recurrir a los mismos actores, porque el tono de los libros fue mutando y es muy distinto el del cuarto libro al primero", añade.

Pero, sobre todo, lo que distingue a esta entrega es que Lisbeth Salander es la verdadera protagonista, mientras que el periodista Mikael Blomkvist (Sverrir Gudnason) se queda en un rol secundario.

"Sin duda, es un buen momento para las protagonistas femeninas, y espero que el público nos confirme que quiere ver más historias así", dice Álvarez.

Magdalena Tsanis.