Claudia Cardinale, premio Tabernas de Cine del Almería Western Film Festival

El Almería Western Film Festival (AWFF) entregará el premio Tabernas de Cine en su octava edición a la actriz italiana Claudia Cardinale, coincidiendo con el 50 aniversario del largometraje "Hasta que llegó su hora" (C'era una volta il west', Sergio Leone, 1968).

El AWFF ha informado en una nota de que será el 11 de octubre cuando la artista recoja este galardón quien, según la organización, ha manifestado sentir "un orgullo enorme", ya que tiene "unos recuerdos muy hermosos e intensos del rodaje de 'Hasta que llegó su hora', una de las películas que más me han acompañado a lo largo de mi vida".

"Estoy muy contenta de regresar a Almería y volver conectar con los paisajes de Tabernas, que lógicamente me evocan una música muy especial", añade Cardinale.

Por su parte, el director del Festival, Juan Francisco Viruega, ha declarado que "'Hasta que llegó su hora' representa, en mi opinión, la cumbre del esplendor que vivió el municipio de Tabernas en los años sesenta y setenta. Creo que Leone culminó la estilización de su lenguaje con esta película".

Cardinale, nacida en Túnez en 1939 y con nacionalidad italiana, está considerada como "una de las grandes actrices del cine europeo", según AWFF, y ha desarrollado su carrera junto a directores de la talla de Sergio Leone, Mario Monicelli, Pasquale Squitieri, Luchino Visconti, Richard Brooks, Franco Zeffirelli o Federico Fellini.

Ha participado en títulos como 'El gatopardo', 'Ocho y medio', 'La amante de Mussolini' o 'Las petroleras' junto a Brigitte Bardot.

Su debut fue junto a Omar Sharif, encarnando después papeles de "mujer sensual y con carácter", lo que le hizo ganar renombre en Hollywood.

Algunas de sus últimas producciones han sido 'El artista y la modelo' (Fernando Trueba, 2012) y el largometraje búlgaro 'Twice upon a time in the west' (Boris Despodov), para cuyo rodaje regresó a Tabernas en 2014.

En este filme, que se presentó en la VI edición de AWFF fuera de concurso, Cardinale se interpretó a sí misma recorriendo los paisajes donde rodó algunas de sus primeras películas.

La octava edición de Almería Western Film Festival (AWFF) se celebrará del 9 al 13 de octubre en Tabernas (Almería), contando este año con una jornada más con el objetivo de distribuir las secciones a competición y las actividades paralelas de forma "más equilibrada". mma/fs/msr