Coco Capitán, una artista multidisciplinar que conquista la moda

Detrás de Coco Capitán se esconde la española María de las Mercedes Capitán, una artista multidisciplinar que con su trabajo original ha conquistado a grandes firmas de moda como Gucci, Paco Rabanne o Miu Miu.

Lejos de las etiquetas, a las cuales Capitán (Sevilla, 1992) "ni ama ni odia" ya que con ella van aparte, su obra abarca una amplia gama de géneros, desde la fotografía, pasando por la pintura, hasta la tipografía. Unos trabajos que han llegado a ser expuestos hasta en museos.

"Para algunas seré fotógrafa de moda, para otras una artista, pero realmente para mí lo que es importante es tener la oportunidad de involucrarme en diferentes proyectos que son una inspiración de mis vivencias personales y vida en general", afirma en una entrevista con Efe Capitán, que lleva afincada en Londres desde los 17 años, cuando se fue a estudiar a la prestigiosa escuela Central Saint Martins.

Su trayectoria no se puede entender sin la moda, ya que fue ahí donde encontró un hueco para su mundo creativo fotografiando campañas para firmas como Miu Miu o Paco Rabanne y colaborando con revistas, pero fue su trabajo con Gucci lo que hizo saltar todas las alarmas sobre esta joven promesa.

"Commmon sense is not so common" (el sentido común no es tan común), "What are we going to do with all this future?" (¿qué vamos a hacer con todo este futuro?) o "I want to go back to beliving in a story" (quiero volver a creer en una historia) son algunas de las frases escritas por la sevillana y estampadas en camisetas, accesorios e invitaciones que se vieron en el desfile de la casa italiana.

Toda una carta de presentación de su polifacética personalidad y una muestra de que Coco Capitán va mucho más allá de lo establecido, busca en sus proyectos un significado ahondando en lo político y en lo intelectual, plasmando la realidad desde otro punto de vista.

"Quiero que mi trabajo invite a reflexionar, a hacerse preguntas", explica.

Algo que también quiere transmitir con su último proyecto: una colaboración con la firma Camper para la que ha diseñado un zapato unisex con el que quiere poner el foco de atención en la importancia de las comunidades y los grupos, en unos tiempos marcados por las redes sociales que acaparan la forma en la que la gente se comunica.

"Creo que estamos utilizando mucho los teléfonos móviles y dejamos un poco de lado comunicarnos con gente y tener un grupo de amigos concretos", argumenta Capitán, quien mira con recelo las redes sociales aunque cuenta con casi 200.000 seguidores en Instagram, donde comparte gran parte de sus trabajos.

Además, esta campaña está protagonizada por ella junto a sus compañeras del equipo de fútbol en el que juega en Reino Unido.

"Para mí el fútbol significa un momento a lo largo de la semana en el que me retiro de la competitividad del mundo profesional. Me olvido de todo, estamos haciendo algo divertido, que es jugar a un deporte. Y creo que ese tipo de comodidades están desapareciendo. Yo, por ejemplo, nunca me di cuenta que tenía este tipo de necesidad hasta que empecé a jugar al fútbol", comenta.

Coco Capitán se considera así misma una persona curiosa e inquieta por todo lo que la rodea, buscando inspiración no solo en el presente sino también en el pasado. Una de sus aficiones es precisamente la historia, algo que la apasiona y sobre lo que no descartaría ahondar como artista.

"Me gustaría hacer un trabajo sobre la historia de España, en la que recupere las tradiciones españolas de los pueblos. Entender un poco nuestro pasado, la herencia del franquismo, la segunda república, etc... Me gustaría pasar un tiempo reflexionando sobre eso", explica.

Por otro lado, descarta volver a España, ya que lo único que la une a su tierra natal es un "vínculo sentimental", una relación nostálgica iniciada en su infancia pero que siempre marca su trabajo.

Ana López Vázquez