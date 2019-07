Coixet: Nunca habían hecho una retrospectiva de mi obra como en Betanzos

La cineasta Isabel Coixet, galardonada con el premio de la XIX Semana Internacional del cine de Betanzos, ha ensalzado la labor de los organizadores del festival que han recuperado su obra "casi completa" y ha reconocido que nunca le habían hecho una retrospectiva así.

La directora catalana ha expresado, en declaraciones a Efe, la importancia de no solo mostrar "lo último", aquellas películas de las que la gente habla en el momento, ya que "hay cosas de la memoria de un cineasta que no se pueden perder" y es fundamental poder ver la obra de una persona "con retrospectiva".

Por ello, ha insistido en destacar la labor de "rescatar piezas" que hacía mucho tiempo que ella misma no veía como documentales, cortometrajes e incluso una pieza que hizo en Siberia para un canal de televisión, por lo que ha admitido que el galardón le hace "mucha ilusión".

Coixet ha sido premiada en un año en el que Galicia ha estado en el centro de su trabajo con su última película "Elisa y Marcela", la historia de dos maestras gallegas que se casaron por la Iglesia en 1910, lo que supuso el primer matrimonio entre personas del mismo sexo en España.

Sobre este trabajo, que no ha estado libre de críticas, ha querido aclarar que se trata de su propio "punto de vista respecto a la historia" y ha dicho que sabe que el tema puede dar lugar a otros trabajos audiovisuales y a documentales, pero está "contenta" con el resultado.

En esta línea, ha afirmado que desde el momento en el que conoció la historia la quiso llevar a la pantalla, aunque "ha sido un proceso más largo" de lo que ella esperaba.

También ha destacado el valor de que se pueda ver "inmediatamente en todo el mundo" a través de una plataforma como Netflix, ya que le han escrito personas desde muchos países como Arabia, Singapur, Brasil o México.

Con motivo del homenaje a la cineasta, la alcaldesa de Betanzos, María Barral, ha recibido este jueves a Isabel Coixet en el Ayuntamiento, donde le ha hecho entrega de una figura de Sargadelos que simboliza la imagen del 800 aniversario del traslado de asentamiento del municipio.

Durante el acto, la regidora ha detallado que, por ser un año especial para Betanzos, querían una Semana del Cine relevante y "las expectativas se han cumplido ampliamente" al poder dedicarla a una mujer y directora "comprometida y reconocida nacional e internacionalmente".

En esta jornada se mostrarán muchos trabajos de la directora catalana, pues la agenda comienza a las 17.00 horas con la proyección en el cine Alfonsetti de algunos de sus documentales: "Talking about Rose. Prisoner of Hissène Habré" (2015), "No es tan fría Siberia" (2016) y "Normal" (2016).

Después, el escritor Manuel Rivas presentará el documental "Escuchando al juez Garzón", largometraje dirigido por Coixet que resume una amplia entrevista que el periodista gallego hizo al magistrado, y que será proyectado a las 18.00 horas.

Además, cine y moda se darán la mano en la ya tradicional alfombra roja de la plaza brigantina, a partir de las 20.00 horas, en la que la cineasta homenajeada lucirá un modelo diseñado expresamente por la creadora de moda coruñesa María Barros.

Entre otras personalidades, llegarán hasta el cine Alfonsetti la influencer Natalia Alcayde, vestida por el diseñador betanceiro Jorge Vázquez, o la modelo Kris Heaven, con un diseño, en esta ocasión, de Javier Quintela.

En la gala de clausura, que será conducida por la periodista María Fidalgo, intervendrán Ramón de España, escritor y cineasta; Narciso de Gabriel, profesor de la UDC y autor del libro en el que se basa la película "Elisa y Marcela", que se proyectará a las 21.00 horas, y Zaza Ceballos, productora.