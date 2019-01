"Cold War" gana el Gaudí a la mejor película europea

"Cold War", escrita y dirigida por Pawel Pawlikowski, ha ganado esta noche el premio Gaudí a la mejor película europea en la XI gala de los Premios Gaudí de la Academia del Cine Catalán.

Producida por MK2 Productions, Apocalypso Pictures, Film4, Opus Film, Protagonist Pictures y BFI Film Fund, este drama romántico está ambientado en la Polonia de los años 50.

En un país marcado por las heridas sufridas durante la II Guerra Mundial, las nuevas autoridades comunistas promocionan la creación de un grupo de músicos que, a través del folclore local, intentan transmitir un poco de alegría a los camaradas polacos, y al mismo tiempo difundir mensajes de loanza al Camarada Stalin.

En este contexto, Wiktor, un pianista que forma parte de un grupo coral, se enamora de Zula y juntos viven un romance, con sus idas y venidas a lo largo de más de un década, entre Oriente y Occidente, donde suena el jazz y comienza a reinar el rock'n 'roll.

Joanna Kulig y Tomasz Kot protagonizan "Cold War", que competía por este Gaudí con "Call me by your name", de Luca Guadagnino; "Caras y lugares", de Agnès Varda; y "El hilo invisible", de Paul Thomas Anderson.