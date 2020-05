Comic Barcelona emplaza a los fans a celebrar juntos la 38 edición en 2021

Meritxell Puig, la directora general de FICOMIC, entidad organizadora de Comic Barcelona, principal cita del sector que hoy debería haber abierto sus puertas si la epidemia de COVID lo hubiera permitido, ha emplazado a los aficionados de la viñeta a esperar a 2021 para disfrutar "todos juntos" la gran fiesta del cómic.

"Hoy, 8 de mayo, tendríamos que estar celebrando en Fira Montjuïc la 38ª edición de Comic Barcelona, el punto de encuentro del sector, el punto de encuentro de los fans, el evento más importante de cómic en España. Pero las circunstancias inéditas nos obligaron a aplazar y posteriormente posponer a 2021", ha recordado Puig a Efe.

La responsable de esta entidad, promotora también de Manga Barcelona, que de momento mantiene sus fechas en otoño, ha reconocido que son "momentos difíciles" para la organización de este veterano evento que en su última edición reunió a 112.000 visitantes, pero que, a pesar de la suspensión física, ha querido mantener los vínculos con los aficionados en esta semanas, aunque sea virtualmente.

"Al final, no hemos querido dejar de llegar a nuestro público, de seguir promocionando este medio que es nuestra pasión y nuestro medio de vida, y por eso decidimos organizar un programa a través de Comic On Demand, que es nuestro canal 'on line'", ha explicado la responsable de FICOMIC.

Desde su puesta en marcha, hace un mes, una vez que se supo que Comic Barcelona no se iba a celebrar, Ficomic ha utilizado su plataforma digital, por donde han pasado editores, libreros, e historietistas, a la vez que se han ofrecido charlas y clases magistrales para llenar, en la medida de lo posible, el vacío que esta suspensión ha provocado en el calendario de los aficionados, deseosos de poder acercarse a sus autores favoritos.

"Este canal ha venido para quedarse y para seguir promocionando el sector y llegar a más público", ha subrayado Puig sobre este soporte surgido de la necesidad y con el que han comprobado que FICOMIC puede mantener un contacto más estrecho con los aficionados y alentarles a tener paciencia hasta que puedan pasearse físicamente por los stands, en 2021.