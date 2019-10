Comienza el único festival de cine 'western' Europa, el Almería Western Film Festival

Almería Western Film Festival (AWFF), el único festival de cine dedicado en exclusiva al género 'western' ha comenzado hoy en Tabernas (Almería), donde se celebrará hasta el próximo día 13 de octubre, así como en los poblados del oeste Oasys MiniHollywood y Fort Bravo Texas Hollywood.

Durante la gala de inauguración se ha concedido el premio 'Leone in Memoriam' al actor George Hilton y el premio 'Desierto de Tabernas' al localizador almeriense Joaquín 'Tate' Fernández, ha informado en una nota la organización del AWFF, que este año incluye una programación de más de cuarenta actividades.

Entre ellas destaca su sección oficial con ocho largometrajes, cinco de los cuales son de estreno en Europa y trece cortometrajes procedentes de países como Brasil, Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y España.

El 'saloon' del poblado Oasys MiniHollywood ha acogido la gala de inauguración de la novena edición del festival.

Con el objetivo de reconocer el trabajo que desarrollan los profesionales que han conseguido posicionar a Tabernas como escenario natural cinematográfico se ha concedido del premio de la Asociación de Festival Audiovisuales de Andalucía (ASFAAN), que ha entregado su presidenta Loles Peña, al localizador almeriense Joaquín 'Tate' Fernández.

"Cuando empecé hace casi veinte años me di cuenta del esfuerzo que requiere este trabajo. Me siento especialmente agradecido a varias personas como mi padre, Juan, mi tío Diego y mi abuelo que fueron los que me enseñaron a querer y respetar este trabajo", ha manifestado Fernández.

También se ha concedido el premio 'Leone in Memoriam' al actor George Hilton (1934-2019), que se convirtió en uno de los protagonistas más famosos del 'spaghetti western', 'thrillers' y otros géneros.

Para recoger este premio homenaje, Almería Western Film Festival ha contado con la presencia de Daniel Camargo, el director del documental que recuerda la trayectoria del actor 'George Hilton - The world belongs to the daring'.

Por otro lado, el actor, director y guionista, Alex Cox ha descubierto esta mañana en la avenida principal de Tabernas una silla con su nombre para rememorar su premio Tabernas de Cine, el homenaje que le rinde Almería AWFF, una iniciativa que se culminará mañana con la entrega del galardón que honra a diferentes personalidades por su contribución a la industria del cine.

El acto se ha realizado tras la finalización del pasacalle de bienvenida donde participan los alumnos de los centros educativos de Tabernas, especialistas y cancaneras de los poblados Oasys MiniHollywood y Fort Bravo, así como aficionados al 'western' que se caracterizan con motivo de esta actividad.

En el Paseo de Cine de Tabernas tienen su silla además otros actores como Sara Montiel, Mónica Randall, Enzo G. Castellari, Sancho Gracia, Terence Hill, Alberto Dell'Acqua, George Martin, Sal Borgese y Claudia Cardinale.

Almería Western Film Festival tiene como objetivo la difusión y promoción de obras cinematográficas de género 'western', en su más amplio concepto, que contribuyan al conocimiento de la cinematografía mundial.

Entre sus funciones destaca impulsar la producción internacional de películas en Tabernas y su entorno, así como promover la actividad turística.