Comienza la 90 edición de los Óscar

La 90 edición de los Óscar arrancó hoy en el Teatro Dolby de Hollywood (California, EE.UU), una gala presentada por Jimmy Kimmel donde la cinta "The Shape of Water", del mexicano Guillermo del Toro, parte como gran favorita gracias a sus 13 nominaciones.

Los primeros galardones que se entregarán serán los de mejor actor de reparto, maquillaje y peluquería, diseño de vestuario, documental, sonido y montaje de sonido.

La ceremonia, que cuenta de nuevo con el humorista Jimmy Kimmel como presentador, verá cómo "Dunkirk" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", con ocho y siete candidaturas, respectivamente, presentarán batalla al filme del mexicano.

El Óscar a la mejor película se decidirá entre "The Shape of Water", "Three Billboards", "Lady Bird", "Get Out", "The Post", "Call Me by Your Name", "Dunkirk", "Phantom Thread" y "Darkest Hour".

Guillermo del Toro parte con ventaja para llevarse el premio al mejor director en una categoría en la que tiene como contrincantes a Christopher Nolan ("Dunkirk"), Jordan Peele ("Get Out"), Greta Gerwig ("Lady Bird") y Paul Thomas Anderson ("Phantom Thread").

También nominado como productor a mejor película y al mejor guion original, Del Toro podría convertirse en el tercer realizador mexicano que vence en los Óscar en el último lustro, tras los triunfos de Alfonso Cuarón ("Gravity", 2014) y Alejandro González Iñárritu ("Birdman", 2015, y "The Revenant", 2016).

Frances McDormand ("Three Billboards") sobresale en la carrera por el Óscar a la mejor actriz, un apartado en el que tendrá que derrotar a Saoirse Ronan ("Lady Bird"), Meryl Streep ("The Post"), Margot Robbie ("I, Tonya") y Sally Hawkins ("The Shape of Water").

Por su parte, Gary Oldman ("Darkest Hour") es el rival a batir por el premio al mejor actor, donde también figuran Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name"), Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread"), Daniel Kaluuya ("Get Out") y Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq").

Se esperan múltiples referencias a los numerosos escándalos sexuales desvelados en Hollywood en los últimos meses y muestras de apoyo a las víctimas al hilo de movimientos como "Me Too" (Yo también) y "Time's Up" (Se acabó el tiempo).