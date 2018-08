Comienzan los conciertos en el Arenal Sound tras dos días de fiesta y playa

El Arenal Sound inicia hoy su programación de conciertos, tras dos días de fiestas con pinchadiscos en la piscina y en las zonas de acampada, con un menú musical que trae hasta Burriana (Castellón) a los DJ Dimitri Vegas & Like Mike y bandas como The Vamps, Lost Frecuencies o La Casa Azul.

Con la playa de Burriana a rebosar de "sounders" ávidos de fiesta, el Arenal Sound abre hoy al completo su recinto después de las dos sesiones que han llenado de sonidos electrónicos el Inside Pool Stage (escenario de la piscina), que se han prolongado desde las 12.00 horas hasta las 21.00 horas en las jornadas de martes y miércoles.

Los jóvenes se preparan intentando descansar en las zonas de acampada o en cualquier sombra que brinde el distrito marítimo de Burriana con temperaturas que alcanzarán los 33 grados y con mínimas de 23 grados.

La playa está totalmente ocupada por miles de "sounders" que hoy acudirán al recinto a partir de las 19.00 horas cuando comiencen las actuaciones.

Tras los últimos retoques al recinto, que este año incluye mejoras para "ponerlo más bonito", según han explicado a EFE fuentes de la organización, los conciertos en directo llegan a la playa de Burriana.

El escenario principal acogerá las actuaciones de la cantautora y compositora española Rozalén, la fiesta folk de La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.) o la joven banda británica de pop-rock The Vamps.

Los sonidos electrónicos -como es habitual en el Arenal- se adueñarán, ya entrada la madrugada, del escenario principal primero con el DJ y productor belga Lost Frecuencies y luego con uno de los mayores alicientes del Arenal Sound, la pareja de DJ, también belgas, Dimitri Vegas & Like Mike, situados en el segundos puesto en la clasificación de mejores Djs del mundo de la revista DJ Mag.

En el escenario secundario actuará en esta primera jornada el cantautor español El Kanka, seguido por el cantante de reggae-rap sevillano Beret, el pop electrónico e inteligente de La Casa Azul, el grupo sueco de música electrónica The Sounds of Arrows y los sonidos elecrónicos de The Tripletz y Les Castizos.

En el escenario de la zona de la playa actuarán el grupo de rap con banda Frida, el artista de trap español Kidd Keo, el cantante y compositor murciano Muerdo, la electrónica pop de Delaporte, el cantante, actor escritor y fenómeno de Youtube Jedet, la también "youtuber" Laura Put y la música electrónica de Subsock & Evangelos.

