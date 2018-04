La Compañía Nacional de Danza estrena "The show must go on" en los Teatros del Canal

El director artístico de la Compañía Nacional de Danza (CND), José Carlos Martinez, ha presentado hoy en los Teatros del Canal el espectáculo "The show must go on", del reconocido coreógrafo Jêrome Bel, que se estrenará mañana y contará con cinco funciones hasta el próximo domingo.

Martínez, dirige un espectáculo en el que cinco bailarines de la CND y 16 personas no profesionales se mueven al ritmo de la música de un DJ, que pinchará temas de David Bowie, Tina Turner, Queen o Los Beatles.

El espectáculo, coincide con la jornada de paros convocada por los trabajadores del Inaem en protesta por la fusión del Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela, aunque Martínez ha asegurado que "a día de hoy no hay ninguna notificación de ningún integrante de la CND que quiera hacer el paro o que haya dicho si lo va a hacer".

"Respetaremos el derecho de las personas que quieran hacer paro, pero creo que tendremos que hablar de ello en su momento", ha declarado Martínez, que no ha querido opinar sobre la fusión de los teatros, ya que "no tiene la información suficiente para pronunciarse" y "no sabe exactamente" cómo se va a realizar dicha fusión.

Al acto de presentación también ha acudido la directora de los Teatros del Canal, Natalia Álvarez Simó, que ha explicado algunos de los detalles de la función, que "inaugura una nueva línea de colaboración de los Teatros del Canal con la CND".

Simó ha querido resaltar la importancia de que el público madrileño tenga acceso a obras "más vanguardistas" como es "The show must go on", que se inscribe dentro de la no danza francesa y se inauguró en 2001 con Jêrome Bel con muy buena acogida.

Martínez ha destacado la importancia de la conexión que ofrece la obra entre el público y los intérpretes, donde la "coreografía no es lo principal" y existe una "improvisación guiada".

"Me parece muy interesante dejar al espectador libre, para que cada uno pueda ver el detalle de la danza y comprobar la diferencia de movimientos entre bailarines profesionales y no profesionales" ha añadido Martínez, que realizó un "casting" para escoger a los intérpretes que "representaran a la ciudad de Madrid".

"Desde el CND queríamos recuperar el ballet clásico pero también hacer cosas de vanguardia", ha explicado Martínez y ha asegurado que para él es igual de "icónico" "El lago de los cisnes" que esta obra.