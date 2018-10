La Comunidad pide al Ayuntamiento que paralice el proyecto Madrid Central

El Gobierno regional va a pedir formalmente hoy al Ayuntamiento de Madrid que suspenda "con carácter inmediato" la puesta en marcha de Madrid Central hasta que aporte los informes técnicos que detallen qué efectos tendrá el cierre del tráfico sobre los vecinos, comerciantes, empresas o instituciones.

Así lo ha anunciado el presidente regional, Ángel Garrido, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha asegurado que como presidente no se puede "permitir" que decisiones "caprichosas", "improvisadas", "ideológicas" y que no cuentan con informes sobre sus posibles efectos negativos afecten a la competitividad de la ciudad y de la Comunidad.

Además, Garrido ha pedido a la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, que solicite una reunión de la Comisión Delegada del Consorcio Regional de Transportes "con carácter extraordinario y monográfico", y que se celebre tan pronto como lo permita su reglamento, para que el Ayuntamiento aporte todos los informes técnicos que tenga sobre los efectos previstos de Madrid Central en la movilidad y el transporte público.

Porque, según ha insistido el presidente, hasta ahora el consistorio no ha presentado a la Comunidad ningún informe técnico ni documentación de los estudios previos necesarios para poner en marcha una medida de este tipo.

Informes, ha seguido diciendo, que deberían estar en conocimiento tanto de la Comunidad como de otros municipios de la región, puesto que el 40 % de los vehículos que circula por la capital proviene de otras localidades.

Garrido ha asegurado que su Gobierno no se opone a medidas que supongan limitar el tráfico, mejorar la movilidad y combatir la contaminación, pero siempre que sean medidas fruto del consenso y bien planificadas entre todos.

A lo que sí se opone es a "ocurrencias" que se quieren poner en marcha "de un día para otro" y de manera "unilateral", sin tener en cuenta a los ciudadanos, comerciantes, padres de alumnos que estudian en la zona, instituciones o empresas.

"Ese mantra de la participación del que siempre hacía gala (el Ayuntamiento) ha brillado por su ausencia", se ha quejado.

Pero al margen de la "improvisación" y de la falta de consenso, sobre todo ha criticado la ausencia de estudios previos y de un plan de movilidad que tendrían que consensuar las distintas administraciones.

Y es que, según ha asegurado Garrido, todas las medidas sobre movilidad que ha puesto en marcha el Gobierno de Manuela Carmena solo han servido para atascar la capital y, por consiguiente, hacer que disminuya el uso del transporte en superficie.

Lo que a su vez, ha seguido explicando, ha llevado a que Metro tenga unos 277.000 pasajeros más al día que a principios de esta legislatura.

Según Garrido, para que la EMT pueda absorber un mayor número de pasajeros derivado del cierre del tráfico de Madrid Central debería comprar unos cien nuevos autobuses adicionales a los que ya tiene, aunque ha reconocido que es una estimación que han hecho los técnicos de la Comunidad basándose en la información facilitada por el Ayuntamiento: "Dos diapositivas. Ese es todo el legado que nos ha dejado".

Metro de Madrid, por su parte, ya tenía pensado contratar cien conductores más a principios de 2019 y comprar 60 nuevos trenes por valor de 700 millones, aunque Garrido ha señalado que estas medidas pueden no ser suficientes si el Ayuntamiento "toma decisiones sin basarse en informes técnicos sobre el transporte públicos" y sin planificar los efectos en la movilidad.

El presidente, en todo caso, no ha descartado "ninguna medida" futura si el Ayuntamiento no paraliza el proyecto Madrid Central. "Pero me gusta dar los pasos en el orden que corresponde, y lo primero es pedir que lo paralice", ha insistido.