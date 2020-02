La Comunidad de Madrid pide a Sánchez "coger el toro" de los pisos turísticos

La consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, considera que el Gobierno central tiene que tomar las riendas en relación con los pisos turísticos y hacer una ley estatal: "No puede ser que cada sitio lo regule de modo distinto".

El Ejecutivo de Pedro Sánchez "tiene que coger ese toro", afirma la consejera en una entrevista con Efe, en la que también reivindica esta legislación marco para evitar "diferencias abismales" entre unas ciudades y otras.

En la Comunidad de Madrid el problema de este tipo de viviendas "no es tan problemático como en otros lugares, pero está muy localizado en la misma zona (el distrito Centro).

Es un asunto, dice, al que "no se le puede poner puertas al campo".

"No se trata de prohibir sino de regular y pensar en la convivencia vecinal y en el usuario: al propietario de un hostal se le exige una serie de condiciones y al del piso turístico no, parece que choca contra el sentido común", ha añadido.

Su Consejería ha paralizado la licencia de 600 pisos turísticos y ha empezado a cruzar los datos con el Ayuntamiento de Madrid para confirmar el cumplimiento de la normativa sectorial y urbanística.

Durante la actual legislatura, una de las líneas que pretende potenciar su departamento es el turismo interior de la Comunidad, tras detectar el interés de los madrileños por pasar un fin de semana o un puente festivo en su propia región.

"Somos casi siete millones de habitantes y tenemos que intentar que viajemos dentro" de nuestro territorio, es decir, captar turismo dentro de los propios madrileños, subraya Rivera de la Cruz.

Aparte de trabajar en una marca o sello único para la Comunidad, aboga por seguir explotando el turismo de congresos, de compras, el cultural -musicales, teatral, deportivo...- y recuerda que una de las fortaleza de la región es el gasto medio por turista: 269 euros frente a los 154 a nivel nacional.

"El turismo de compras está siendo muy importante y el de procedencia latinoamericana está empezando a ver que en Madrid puede hacer las mismas compras que en Londres o París, pero en su idioma", ha comentado.

En cuanto al llamado turismo de congresos, la consejera lamenta que el Palacio de Congresos de Castellana siga cerrado -desde el 21 de diciembre de 2012-.

El edificio es uno de los más emblemáticos de la capital, tiene casi 40.000 metros cuadrados y en su fachada luce un mural de Miró. Su gestión depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En mayo de 2019, "Reyes Maroto dijo que había ya un proyecto y que se podía poner en marcha enseguida, pero desde entonces no ha habido noticias nuevas, me temo porque no las hay".

"No podemos permitirnos el lujo de tener en Castellana 99, frente del Bernabéu, no aprovechar un espacio como ése porque hay un tipo de turismo de congresos que demanda esos lugares en el centro de la ciudad. Ifema es fantástico pero hay quien no quiere irse fuera de la ciudad", dice Rivera de la Cruz, quien añade que "se están escapando oportunidades de negocio para Madrid y, por ende, para España".