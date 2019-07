La Conferencia Música Alternativa Latina celebra 20 años de talento emergente

La Conferencia de Música Alternativa Latina (LAMC, en inglés) regresa a Nueva York del 9 al 13 de julio para celebrar su veinte aniversario como un importante escenario en el que se muestran propuestas de artistas emergentes, y con hincapié de nuevo en los "Sonidos de España".

Es un evento que reúne a artistas, discográficas, productores, abogados o periodistas y por el que han pasado nombres destacados como los de Pitbull, Ivy Queen, Manu Chao, Julieta Venegas o los grupos Café Tacuba, Zoé o Aterciopelados, según explicó a Efe Tomás Cookman, presidente fundador de LAMC.

"Tenemos muchas voces diferentes y siempre pensé que había un público para eso", relata el ejecutivo de origen puertorriqueño sobre este lugar de encuentro para géneros musicales como el pop, la música electrónica, la urbana, el funk, reggae/dancehall o el rock.

"Eso lo veía como mánager de varios grupos" a los que invitaba a hablar sobre la música latina, y entonces "decidí que merecíamos nuestra propia conferencia y el primer año se llenó", señaló Cookman sobre los inicios de LAMC.

"¿Quién es alternativo? En el primer año hasta Pitbull tocó y habló en un foro, y le fue súper bien. Cuando empezamos, ¿cómo íbamos a pensar que en veinte años habría artistas que son (ahora) número uno mundial", recordó.

Igual que la música latina, que "cambió del día a la noche, desde cómo consumimos hasta qué escuchamos", durante los últimos veinte años Cookman considera que "las cosas han cambiado, los gustos han cambiado y hay diferente música. Ahora tenemos que buscar nuevas metas, nuevos discursos y nuevos horizontes".

"Estamos celebrando los veinte años, igual que los Latin Grammy y Coachella, y otra vez estamos 'sold out' (con todas las entradas vendidas)", afirmó el fundador de este evento que una vez fue apodado por el diario The New York Times como "el Sundance de la música latina".

Por cuarto año consecutivo, el festival dedica una noche a los "Sonidos de España", que será el 10 de julio y contará con el Club del Río, Tu Otra Bonita, Candeleros y Sol Escobar, en el club Drow en Manhattan.

"Por muchos años había como un sonido español, pop y bandas de rock de los 90, pero ahora hay desde Rosalía y C. Tangana y varios más que empezaron a exportarse y hacer más grande los sonidos que vienen de España", indicó Cookman.

"Sonidos de España" da la oportunidad a los artistas de ese país de presentarse en vivo frente a una audiencia internacional, además de aprovechar oportunidades de promoción con medios de todo el mundo.

Según el fundador, ahora en España hay sonidos más exportables y "un buen ejemplo de eso" es la Mala Rodríguez, que pasó previamente por LAMC y hoy se escucha en México, Chile, Argentina o Italia, igual que en su país.

La danza estará presente por primera vez este año en la Conferencia, el 12 de julio, con el grupo de flamenco A palo seco, y al día siguiente hay una celebración de aniversario conjunta con los Grammy latino y el festival Summerstage del Parque Central en forma de gran concierto.

Ese día subirán al escenario del famoso parque el grupo colombiano ChocQuibTown y el cantautor dominicano Vicente García, ganadores del Grammy latino, así como el cantautor español Daniel Carbonell de las Heras, líder de la banda española Macaco, y el intérprete emergente de música urbana Guaynaa, de Puerto Rico.

"Si hablamos de nuevos sonidos hay que mostrarlos, y por suerte la ciudad nos ha estado ayudando muchísimo haciendo más fácil hacer los conciertos grandes y gratis en el Parque Central. Así que entre la ciudad, la industria, los artistas y la gente que va, fue una combinación ideal para poder llegar a estos 20 años", afirmó.

De cara al futuro, Cookman señala que "siempre hay artistas muy buenos que quieren mostrar lo suyo, panelistas que tienen algo nuevo para decir y gente que quiere escuchar lo que se dice. Con esa combinación, seguimos para otros 20 años. Hay talento y tantas maneras de demostrar lo que estamos haciendo los latinos en todos lados".