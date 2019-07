El Congreso de la Dante sale por primera vez de Europa y recala en Argentina

Buenos Aires, 18 jul (ANSA/EFE).- El desafío lanzado hace cuatro años por Andrea Riccardi, entonces recién elegido presidente de la Sociedad Dante Alighieri, cuando subrayó la urgencia de que la entidad saliera con su Congreso fuera de Italia y Europa, se hizo este jueves realidad con la inauguración del evento en la capital argentina.

Buenos Aires, elegida como primera sede del Congreso de la Dante fuera de Europa, es tal vez la ciudad más "italiana" del mundo, en una Argentina donde existen un centenar de los 482 comités que la organización tiene globalmente.

La Universidad Católica Argentina (UCA) recibió hoy este Congreso imaginado en Milán en 2015 y llamado "Italia, Argentina, mundo: el italiano nos une", al que se asocia un Forum Cult & Tech para exaltar los vínculos entre la cultura, la tecnología y la industria.

El evento fue inaugurado con los mensajes del presidente argentino, Mauricio Macri, e italiano, Sergio Mattarella, quien subrayó que "el Congreso fuera del territorio nacional es totalmente coherente con el carácter de la Sociedad Dante Alighieri".

"La patria no está toda dentro de los límites materiales del Estado" y se puede además "ser amigos de Italia amando, conociendo y cultivando su arte, su cultura, su música, su cocina y su lengua", añadió.

En la globalización -agregó Mattarella- "la lengua italiana puede hallar un renovado y aún mayor interés".

El Gobierno argentino, por su parte, envió también a la vicepresidenta Gabriela Michetti y al ministro de Educación Alejandro Finocchiaro, mientras desde Italia llegó el subsecretario de Exteriores Ricardo Merlo, nacido en Argentina, quien destacó la importancia del italiano como "elemento identitario fundamental para los italianos en el exterior, para mantener el vínculo con Italia y su cultura".

Tras los saludos del rector de la UCA, Miguel Angel Schiavone, que elogió a la Dante por "haber mantenido vivo el espíritu italiano en la Argentina", Finocchiaro recordó que "en el actual gabinete del Gobierno argentino el 40 % somos descendientes de italianos", y citó entre sus principales referentes culturales a Dante, Verdi, Puccini, el neorrealismo italiano, Curzio Malaparte, Italo Calvino y Alessandro Baricco.

El ministro de Educación argentino concluyó con un homenaje especial al escritor siciliano Andrea Camilleri, fallecido el jueves en Roma, uno de los más populares y amados embajadores de la cultura italiana en el mundo.

El cónsul general de Italia en la Argentina, Riccardo Smimmo, dijo a su vez que la "diversidad lingüística es un instrumento importante para mejorar la relación intercultural que hoy representa una necesidad urgente".

Y "si la Biblia es el libro más traducido del mundo, en segundo lugar encontramos el Pinocchio di Collodi", añadió.

Los trabajos, que concluirán el sábado, fueron abiertos por el presidente de la Dante en la Argentina, Marco Basti, quien quiso recordar al primer italiano que puso un pie en la Argentina, "Leonardo Gribeo, que como escudero de Pedro de Mendoza (el primer fundador de Buenos Aires, NDR) tocó tierra en 1536 antes que él para ayudarlo a bajar de la nave".

"No exageramos -concluyó Basti- si decimos que bajo cada piedra de Buenos Aires, en toda ciudad pequeña o grande de la Argentina, se hallan huellas de la presencia italiana, de una relación de dos países unidos por vínculos de sangre, de corazón, de hermandad, de cultura y de amistad".

Por su parte, Riccardi recorrió la historia de la Dante -presente en 80 países de los cinco continentes- desde su origen, para llegar hasta nuestros días, subrayando que "la nostalgia no puede ser más la clave que fue alguna vez, aunque hoy en el mundo global hay una justa pasión por cultivar las raíces de cada uno. Hay que hacer un camino desde la Italnostalgia hacia la Italsimpatia".

"La Italsimpatia -agregó- es gusto, moda, ganas de vivir: aquí, sin pretensiones ideológicas, hay un humanismo subyacente y sutil. Hay una propuesta humanística en el vivir como italianos. No es cierto que nosotros italianos no tengamos identidad: no tenemos una identidad cerrada, sino que tenemos una humanidad italiana, marcada por muchos caracteres regionales".

Riccardi recordó a los argentinos que "no son la periferia de la Dante, aunque tengan un papa que habla de periferias" y explicó que a través de la Argentina el vínculo es con toda América Latina.

Finalmente el director del ICE en Buenos Aires, Luigi D'Aprea, explicó el significado del Forum Cult&Tech vinculado con el Congreso: "El evento es un trampolín, un puente entre la lengua y la cultura italiana y el Made in Italy".

"Además de acompañar el concepto sectorial de la industria editorial, muy cercana a la lengua italiana, hemos pensado en unir el concepto de cine y audiovisual. Porque el cine, la imagen, son un gran vehículo de transferencia de nuestro estilo de vida, de nuestra cultura, y también de nuestro modo de producir el Made in Italy".