El Consejo de Administración de RTVE decidirá la presidencia temporal

El mandato del presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, expira "por imperativo legal" el próximo 22 de junio, momento en el que el Consejo de Administración de la corporación pública tendrá que decidir quién ocupa de forma temporal ese puesto.

Será una decisión transitoria a la espera de que las Cortes elijan un nuevo Consejo de Administración y presidente de RTVE mediante concurso público, un procedimiento atascado desde el pasado septiembre, dada la negativa del PP de respaldar la fórmula de concurso acordada por la oposición.

Fuentes de RTVE han explicado a Efe que Sánchez continuará siendo consejero prorrogado de la corporación, pero no presidente, por lo que el Consejo de Administración deberá definir el escenario de una presidencia temporal.

Así, Sánchez podría ser prorrogado en el cargo, bien establecerse una presidencia rotatoria que fuese recayendo en los distintos consejeros actuales o designar a otro consejero para hacer frente a esta situación.

Durante su comparecencia hoy ante la Comisión parlamentaria de control de RTVE, Sánchez ha presumido de dejar ?RTVE en las más altas cotas de prestigio y credibilidad que jamás ha tenido?.

?Me voy con mucho orgullo y mucha satisfacción del deber cumplido. Dejo una casa mucho mejor de lo que me la encontré. Me voy con la cabeza bien alta?, ha finalizado.

El responsable de la radiotelevisión pública ha insistido en que él no tiene nada que ver con el bloqueo parlamentario de la renovación de RTVE y ha criticado a la oposición por no haber hecho "absolutamente nada" por poner en marcha la reforma.

"Yo qué tengo que ver con el bloqueo del PP, si es que ese bloqueo ha existido (...). Nadie en España, ni los servicios de inteligencia más sagaces del mundo pueden saber qué ha pasado con esta ley", ha aseverado Sánchez, quien ha subrayado que hasta junio pueden poner en marcha la renovación para sustituirlo.

"Los milagros existen (...). Hasta junio podrán echarme o ir yo a por tabaco", ha dicho.