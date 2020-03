Convierten "El Principito" en un musical que cuenta la vida de Saint-Exupéry

El "rey" era Charles de Gaulle, la "serpiente" la guerra y el "vanidoso" los periodistas, según la interpretación de "El Principito" que los promotores del musical "Antoine" han adoptado para llevar a escena la vida de su autor, Antoine de Saint-Exupéry, un "desconocido" con vida "de película".

"Antoine", subtitulada como "la increíble historia del creador de 'El Principito'", se estrenará el próximo 3 de abril en el Teatro Calderón de Madrid, tras pasar mañana por el Festival CAE de Tenerife y el 27 y 28 de marzo por el Palacio de Congresos de Zaragoza.

"El musical son las memorias poéticas de Saint-Exupéry", asegura en declaraciones a Efe Ignasi Vidal (Barcelona, 1973) el autor del libreto y director de la obra, compuesta por Shuarma, miembro de la banda catalana Elefantes, que interpreta en directo la música.

La idea inicial partió de Dario Regattieri, de Beon Worldwide, y a partir de ahí se pusieron a investigar sobre la vida del aviador, periodista y escritor francés (1900-1944).

"Para contar su vida es necesario ir a su obra y la más emblemática es 'El Principito'. Nos hemos apoyado en diferentes estudios sobre sus libros y en una biografía titulada 'Aviones de papel', de Montserrat Morata, y hemos encontrado varios paralelismos entre las dos", resume Vidal.

Entre las "correspondencias" entre ambas resalta que los conflictos que tuvo el escritor con el general De Gaulle, al que denegó su apoyo, está reflejado en el episodio dedicado al "rey", y sus reticencias con sus colegas periodistas en el "vanidoso".

"'El Principito' siempre es un descubrimiento, se conozca o no el libro. No se si el musical ayudará a tener una visión renovada sobre la obra pero sí se que revelará la vida y el pensamiento del autor. Detrás de uno de los libros más traducidos de la historia está la vida de un autor muy desconocido", añade Vidal.

Para contarlo han ideado una estructura dramática en dos planos, ficción y vida real, en la que el relato de texto es la biografía del escritor y las canciones la historia que cuenta "El Principito".

Juan Manuel Álvarez Puig "Shuarma" interpreta al Principito y Javier Godino ("Hoy no me puedo levantar" o "Más de cien mentiras") a Antoine, y los acompañan en el escenario Aida de la Cruz, Alberto Vázquez, Carmen Barrantes, Paula Moncada, Lorena Celero, Elías Pelayo y Víctor Massán.

"Es la primera vez que hago de actor, así que el reto es muy importante. Al papel me he enfrentado con naturalidad y, afortunadamente, no me ha resultado muy complejo", ha explicado a Efe Shuarma (Barcelona, 1972).

El Principito y Antoine, subraya, son "lo mismo" porque uno habla al otro "como el futuro que será partiendo de la idea de que ambos son unos niños".

Al principio, agrega, estaba "nerviosísimo" porque es una obra de casi dos horas en la que "pasan muchas cosas" pero luego se sintió muy a gusto y en el primer pase con público, el pasado 29 de febrero, en San Sebastián de los Reyes (Madrid) "disfrutó muchísimo".