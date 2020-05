Coronavirus deja a los "castellers" sin su ADN, la fuerza y unión del grupo

El pasado 10 de marzo, cuatro días antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma por la COVID-19, se paralizó el calendario de 'colles castelleres', las espectaculares torres humanas tradicionales en Cataluña, después de que la Generalitat y la propia Coordinadora de Colles recomendaran detener la actividad.

"Antes de que se parara oficialmente, ya había empezado un debate interno entre los 'castellers', que somos totalmente conscientes de que nos tocamos, de que estamos muy cerca y de que, por lo tanto, somos un foco muy importante de coronavirus", explica el presidente de la Coordinadora, Roger Gispert, en una entrevista a EFE.

Justo a principios de marzo, las collas se preparaban para iniciar la temporada de forma progresiva en un año especialmente interesante, además, por la rivalidad entre las de Vilafranca, Valls, Minyons y la Jove Xiquets de Tarragona.

Una de las fechas en rojo de la temporada iba a ser, como cada octubre, el concurso de 'castells' de Tarragona, que este 2020 se prometía muy discutido y en el que la Jove Xiquets y las collas de Valls tenían muchos puntos para arrebatar la hegemonía a los Castellers de Vilafranca, líderes en los últimos ocho concursos.

Una cita para la que aún quedan cinco meses, pero cuya celebración dependerá de las condiciones sanitarias y de control de la epidemia, a las que deberán amoldarse, como se prevé ocurrirá también con otras actividades públicas -artísticas, culturales o deportivas- que reúnen a miles de personas.

"Como colla somos positivos y preferimos pensar que sí, que se podrá celebrar. Evidentemente, no será un concurso como el que estamos acostumbrados, no tendrá el mismo nivel, pero si nos podemos volver a reunir para el concurso, sea cual sea el nivel de 'castells' que se vea, será un éxito", asegura el jefe de la colla Jove Xiquets, Gorka Bertran.

Pero, más allá de este octubre, ¿qué pasará con una actividad que implica un contacto constante entre sus practicantes?

Bertran reconoce que son conscientes de que los 'castells' tienen unas características incompatibles ahora mismo con las medidas impuestas por las administraciones para evitar el contagio y la propagación de la COVID-19.

Los "caps" (jefes) de colla consultados por EFE creen que si en un futuro próximo hay que marcar restricciones de cara el público, estas se aplicarán y que si se tiene que vigilar el número de personas en cada colla, esta medida se analizará.

Pero coinciden que costará entender "el no poder hacer 'castells' todos juntos: público y colla", y que por ello resultará preferible "ser pacientes y esperar un poco más para poder volver todos juntos", y no perder así la esencia de esta tradición, la fuerza y la unión del grupo.

"A corto plazo pienso que nos pone a las collas en una situación muy compleja, porque no sabemos ni cuándo ni cómo podremos volver a ensayar y nos causa mucha incertidumbre. De la misma manera que nos gustaría saber cuándo podremos volver a nuestra normalidad social, para poder volvernos a sentir unidos", subraya la presidenta de Castellers de la Vila de Gràcia, Agnès Garreta.

Garreta considera que, con toda seguridad, hasta que haya una vacuna o un tratamiento para combatir esta epidemia, volver a la normalidad 'castellera' será extremadamente complejo.

Parte del mundo 'casteller', incluido el presidente del Grupo de Fomento para la Ciencia y la Salud en el Mundo Casteller, Josep Maria Casanellas, apunta que una alternativa sería realizar lo que se denominan 'castells nets' (torres limpias), es decir, levantar estas torres humanas -que alcanzan hasta nueve pisos de altura- solo con la parte central del tronco y sin "piña", la base formada por gran número de personas que sujeta la estructura del 'castell'.

Posteriormente, incide, se añadirían cordones de seguridad, que permitirían guardar las distancias recomendadas.

No obstante, algunas collas no tienen tan clara esta posibilidad. Así, Agnès Garreta advierte que "hacer una actuación con el 'castell net' no es factible porque la colla castellera se basa en todo: el castillo, el tronco, la piña, la 'canalla' (los grupos de niños y niñas que ocupan los pisos superiores). No entenderíamos una actuación basándose solo en el 'castell net' porque únicamente lo usamos en los ensayos para practicar la estructura".

Además, un parón forzado no solo implicará perder la temporada o un concurso, sino que conllevará daños colaterales que afectarán a las 'collas' y a todo el mundo 'casteller'.

"Estamos preocupados porque si no se pueden hacer 'diadas' o actividades para recaudar fondos, la economía de las collas lo va a notar rápido, sobre todo aquellas que tengan gastos fijos, como los locales", comenta Roger Gispert.

Otras "víctimas" de una parada tan larga como la que se prevé, será la "canalla", porque tal y como indica Garreta, los más jóvenes serán los miembros más afectados de las collas "porque desconectan, crecen y entonces cuesta un poquito volver a arrancar. Este parón tan largo les va a afectar un montón en su funcionamiento. Se producirán cambios de posición y no habrá más alternativa que empezar de cero", vaticina ante un futuro horizonte incierto.