El Corral de Comedias inaugura hoy su programación con Eusebio Poncela

El Corral de Comedias de Alcalá de Henares ha presentado hoy la programación de su nueva temporada 2018-2019, que inaugura este fin de semana con 'Esto no es La casa de Bernarda Alba', protagonizada por Eusebio Poncela.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos ha participado, junto con el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez, en el acto de presentación, en el que se han explicado las principales líneas y novedades en la programación escénica de este curso.

De los Santos ha destacado que la intención de la Comunidad de Madrid para esta nueva temporada es "dar al Corral de Comedias el lugar protagonista que debería tener dentro de la escena madrileña", según una nota de la Comunidad.

Un objetivo que, ha señalado el consejero, se logrará albergando "una programación basada en la excelencia artística que hará del Corral un centro escénico de primer nivel no sólo para Alcalá, sino para toda la Comunidad de Madrid".

Darío Facal y Carlota Ferrer, directores artísticos del Corral de Comedias de Alcalá, han explicado que entre sus propuestas está la de sistematizar encuentros con el público todos los viernes de representación para que compañías y espectadores rompan la barrera de la cuarta pared y compartan impresiones y curiosidades sobre los montajes y los procesos artísticos.

En este afán por acercar el hecho teatral al público también esperan implementar, en colaboración con los creadores e intérpretes, el teatro "unplugged", una experiencia de teatro casi al desnudo adaptado a las dimensiones y necesidades del espacio.

La temporada 2018-2019 se inaugura este fin de semana con 'Esto no es La casa de Bernarda Alba', una adaptación íntima y cercana y un homenaje a Federico García Lorca, en el que hombres en roles femeninos buscan romper las distancias entre géneros.

'Esto no es La casa de Bernarda Alba' cuenta con el talento de Eusebio Poncela como Bernarda y un elenco renovado, compuesto por nombres de la talla de José Luis Torrijo, Cristóbal Suárez, David Luque, Alberto Velasco o Julia de Castro, entre otros.

En el marco de la Semana Cervantina, Gon Ramos, Luis Sorolla y Carlos Tuñón sorprenderán al público con una travesía escénica que parte de 'El Quijote' para convertir a los espectadores en protagonistas de una experiencia única a partir de una audioguía personalizada que conecta la Capilla del Oidor y el Corral.

'Quijotes y Sanchos. Instrucciones para reconocer una voz como propia' se propone como un paseo interactivo para dieciséis espectadores, del 11 al 13 de octubre.

En el plano internacional, destaca un año más Best of Be Festival (del 19 al 21 de octubre), una muestra de los tres espectáculos más llamativos de la última edición del Birmingham European Festival, especializada en lenguajes escénicos contemporáneos: 'Take care of yourself', de Marc Oosterhoff; 'Someone loves you drive with care', de Tom Cassani; y 'Control Freak', de Cie. Kirkas.