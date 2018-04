Cristina Fernández de Cubas: "El relato es un falso género breve"

La escritora catalana Cristina Fernández de Cubas, Premio Nacional de Narrativa en 2016, ha definido hoy el relato como un "falso género breve", ya que se trata de narraciones "muy intensas" y que "van más allá del punto final".

La escritora y periodista ha hecho esa reflexión en una entrevista con EFE en Cartagena, donde esta semana participa en varios encuentros con unos 600 jóvenes lectores de su libro de relatos "La habitación de Nona", que es uno de los tres finalistas de la edición de este año de los Premios Mandarache de fomento de la lectura.

De Cubas compite en este certamen con "El baile de madame Kalalú", de Juan Carlos Méndez Guédez, y "Asamblea ordinaria", de Julio Fajardo Herrero, y es la última de los tres autores en pasar por la ciudad portuaria murciana por lo que, tras los encuentros de esta semana, los 3.000 jóvenes de entre 15 y 30 años que han leído las tres obras elegirán a la ganadora, que darán a conocer en el mes de mayo.

La autora, que está considerada una de las mejores escritoras de relatos en español, ha asegurado que le "fascina" ese género, que considera "un reto" tanto para el escritor como para el lector.

En el caso del escritor, ha asegurado que es además un "género muy tirano, porque obliga a una economía del lenguaje, precisión e intensidad" en los que no hay espacio para errores.

"En una novela, no pasa nada si un capítulo es más flojo o menos intenso, pero en un relato, cada párrafo y cada frase cuenta", ha señalado.

Por eso, ha definido el relato como "un falso género breve", ya que es breve "en número de páginas", pero las mismas son "muy intensas y van más allá del punto final", haciendo que el lector "siga pensando" después de terminar la lectura.

La también ganadora del Premio Nacional de la Crítica en 2015, también con "La habitación de Nona", ha considerado además que leer un libro "es un viaje, una aventura, es como vivir varias veces al mismo tiempo", porque con la lectura "la imaginación cobra una importancia enorme".

De esa manera, el lector se convierte en "un cómplice y colaborador" del escritor, algo que no ocurre con otras formas de ocio como el cine o la televisión.

Por eso, ha considerado que no es necesario "forzar" a los más jóvenes a leer, sino dejarles descubrir por sí mismos un libro que les llame la atención.

"Cuando yo tenía 16 años también se decía que los jóvenes no leen, siempre se ha dicho, no me preocupa en absoluto", ha indicado al respecto, a pesar de que ahora el público cuenta con "más distracciones" gracias a las nuevas tecnologías.

La autora se ha confesado totalmente ajena a ese mundo, puesto que no participa en redes sociales y apenas utiliza internet o el teléfono móvil más allá que para hacer y recibir llamadas y correos electrónicos.

"Me gusta la privacidad y la libertad, y eso pasa por no estar ligado a las redes sociales y no tener que estar pendiente de ellas", ha subrayado.

De Cubas, que inició su carrera como periodista, ha señalado que consideraba esa profesión como "un camino hacia" la escritura, porque "el caso era escribir", si bien la "actitud" entre ambas profesiones es muy diferente, ha dicho.

Ella se decantó por la ficción, ha explicado, porque le gusta "dejar volar la imaginación y crear otros mundos".