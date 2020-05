Cuéllar: No pienso en más proyectos, pero sí sueño trabajar con Icíar Bollaín

"Mercado Central" le ha enseñado a Francesc Cuéllar a vivir y apreciar el 'ahora' y a dejar de pensar en proyectos futuros, sin embargo, el joven actor confiesa a Efe que hay un deseo, a nivel profesional, que siempre ronda su cabeza: "Sueño con trabajar con Icíar Bollaín, me apasiona su cine".

Francesc Cuéllar (Barcelona, 1993) conoció los focos a muy temprana edad, con seis meses, cuando comenzó a hacer anuncios de bebés: "Era el típico niño rubito, ojos azules, mono", relata a Efe el actor, que recuerda que comenzó a andar gracias a un anuncio.

Un inicio precoz que le permitió sentirse cómodo delante de una cámara para continuar su andadura como modelo. Sin embargo, comenzó a coquetear con el mundo del teatro y a los 16 años se decantó por la interpretación: "Le dije a mi representante que no quería ser más modelo, que quería ser actor. Me llevó a una prueba para una serie que estaba haciendo TV3, que era 'Kubala, Moreno i Manchón' (2012), y funcionó".

Dos temporadas confirmaron lo que Cuéllar venía sintiendo desde que tenía 16 años: la actuación era su vida. Así se fueron sucediendo los proyectos, especialmente en Cataluña -"Imberbe" (2014), "Born" (2014) o la serie "El Ramon de les Olives" (2016)- hasta que le llegó la oportunidad de "Mercado Central" (2019).

Cuéllar cuenta que se encontraba representando una obra en la sala Margarita Xirgu del Teatro Español (Madrid) y no quiso desperdiciar la oportunidad: "Le dije a mi representante que era el momento de llamar a gente para que pudiera venir a verme y una de estas personas fue Álvaro Haro, el director de casting de 'Mercado Central'".

Explica que, al terminar la función, "él se esperó a la salida" y le ofreció una prueba. "A la semana me dijeron que me habían escogido y que el rodaje empezaba en dos semanas. Fue una locura", cuenta el actor, quien se define como una persona "creativa e impaciente".

En este caso no hubo tiempo para la impaciencia dado que en dos semanas ya estaba en el set de rodaje encarnando a Germán, el personaje con el que cada tarde, y cada vez más, llega a las pantallas de los hogares españoles.

No obstante, el actor reconoce que los inicios no fueron fáciles, aunque sí que contó con el apoyo de Joan Noguera, director de la ficción: "Los primeros ensayos eran un drama porque Germán no era como yo y yo veía a Joan sufrir dándome indicaciones hasta que cambié el chip y le di una vuelta al personaje alejándolo de mi".

Y continúa: "Yo soy pausado, de energía baja y tuve que hacer ese 'click' para crear un personaje sin pelos en la lengua, con la energía arriba y que dijera '¡vamos con todo!'"

El trabajo diario, que es el que curte a cualquier actor, le permitió a Cuéllar tomarle la medida a Germán, un tozudo y ambicioso chaval con don de gentes que a los quince años se plantó ante su padre para decirle que era homosexual. Es ahora, pasados unos meses de rodaje, cuando el actor se siente a gusto con el personaje.

"Por la trama, Germán deja de ser esa persona tan inmadura y descabezada y empieza a centrarse un poco y eso hace que se acerque un poco más a mí", explica el actor, quien combina el rodaje diario con sus propios espectáculos teatrales, como "Livalone", para quitarse, como dice él, "el mono de hacer teatro".

Reconoce también que, aunque el mayor reto al inicio era enfrentarse a escenas con "actorazos" de la talla de Antonio Garrido o Lola Marceli -que hacen de sus padres- por la admiración que les profesa, son ahora los saltos temporales a la hora de rodar lo que realmente se convierte en un desafío: "Grabamos siete secuencias al día y pasar de un lugar a otro, de reír a llorar, sin lógica temporal, no es sencillo".

Aunque todo tiene, relata, su parte buena: "Haces músculo en el cerebro y aprendes a verte, a tener claro que es inevitable que en algunas secuencias no estés del todo bien o como a tí te gustaría y que, aún así, se van a emitir y eso te vale para aprender".

Junto a ello, extrae una enseñanza mayor: "Siempre que empiezas un proyecto piensas que te servirá como trampolín y comienzas a pensar en el siguiente. Con 'Mercado Central' he aprendido que no tengo que pensar en otros proyectos. Estoy aquí y estoy disfrutando".

No obstante, sí que hay algo en lo que el actor, que se define como un espectador "ecléctico", piensa y se plantea de cara a su futuro ante las cámaras: "Sueño con trabajar con Icíar Bollaín, me apasiona su cine. Me encantaría formar parte de ese cine tan especial que hace ella".

Patricia Muñoz Sánchez