Cultura asegura que la fusión del Teatro Real con el de la Zarzuela "no es privatización"

El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha afirmado hoy que "decir que se va a privatizar el Teatro de la Zarzuela no es más que un intento de manipular o intoxicar la verdad, es mentir", y que la fusión con el Teatro Real no "supondrá un perjuicio para los trabajadores".

Así lo ha declarado Benzo en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, donde ha comparecido a petición propia, para hablar del proyecto de unión del Teatro de la Zarzuela y del Teatro Real, "en el ámbito de una fundación pública estatal", según ha matizado.

"Y de ahí mi enorme interés en acudir hoy a esta Comisión con el fin de aclararles las verdades e intentar desmontar las mentiras que se han construido en torno a este proyecto hasta un nivel de intoxicación que, debo decirlo, ha superado mis previsiones más pesimistas", ha dicho.

Tras calificar de "mentira", "la mayor de todas" que se trate de una privatización, Benzo ha añadido con "rotundidad" que "jamás" se hubiera puesto en marcha esta iniciativa, "si uno sólo de los trabajadores del Teatro de la Zarzuela se hubiera podido ver perjudicado por ella". "No habrá ningún despido", ha matizado.

"Todos ellos continuarán prestando servicio en el mismo centro, con el mismo salario y con los mismos derechos y obligaciones", ha expuesto sobre este proyecto con el que Cultura quiere "potenciar la zarzuela".

En este sentido, Benzo ha señalado que, si se acepta "ese pueril concepto de lo que es privatizar", se llegaría "al absurdo" de afirmar que tanto el Museo Nacional del Prado como el Teatro Real son "organizaciones plenamente privadas", puesto que el Prado tiene "un 70 por ciento de autofinanciación y el Teatro Real, un 75, a pesar de que en este último las subvenciones públicas con un 25,41 % siguen superando lo aportado por los patrocinadores".

"No tienen ningún sentido que los que más defendemos lo español en la cultura queramos cargarnos la Zarzuela", según sus palabras.

Durante su discurso, Benzo ha hecho hincapié en que el Teatro de la Zarzuela, que actualmente figura encuadrado en el Ministerio, dependiente del Inaem, "no se privatiza tampoco porque se incorpora a una fundación pública adscrita al mismo ministerio, como es el caso de la Fundación del Teatro Real".

El secretario de Estado ha entonado un "mea culpa" al reconocer que "este proyecto no se ha comunicado bien a quienes más merecían su conocimiento: los trabajadores del Teatro de la Zarzuela", y no se ha hecho así debido a una "filtración a la prensa", cuya "intención" desconoce Cultura.

"Soy una persona enormemente empática con los trabajadores de la Zarzuela, pero no lo soy con la mentira. Me revuelvo, no lo puedo evitar", ha precisado.

Benzo también ha hecho referencia a "quien ha señalado en los últimos días" que esta operación responde a un "desmantelamiento del Inaem", dirigido por Monserrat Iglesias. "Se trata de nuevo, simple y llanamente, de una gran mentira, ya que jamás hemos pretendido algo así".

"Simplemente, este cambio de modelo de gestión hará que el Teatro de la Zarzuela cambie su actual modelo", el cual cuenta con "rigideces para obtener ingresos, para contratar o para realizar giras (...) que se verían eliminadas, tal y como alguna vez ha señalado el propio director artístico del Teatro, Daniel Bianco", ha indicado.

Además, el secretario de Estado ha dicho que la fusión implica la posibilidad de que el Teatro de la Zarzuela pueda beneficiarse de los patrocinadores del Teatro Real.

Desde la oposición,, tanto Unidos Podemos como el partido socialista le han señalado a Benzo que este proyecto no saldrá adelante sin alcanzar "consensos".