The Cure, Thom Yorke y Vetusta Morla, entre los reclamos del luso NOS Alive

Los británicos The Cure y Thom Yorke y los españoles Vetusta Morla son algunos de los reclamos del cartel del macrofestival portugués NOS Alive, que regresa los días 11, 12 y 13 de julio con su decimotercera edición.

El festival, celebrado en el Paseo Marítimo de Algés, a unos 10 kilómetros de Lisboa, arranca este jueves con The Cure, la icónica banda británica que llevará al escenario del NOS Alive -donde ya estuvo en 2012- un viaje por sus más de 40 años de carrera.

En las ya habituales tres horas de concierto del grupo del carismático Robert Smith son esperados temas que van desde los orígenes post-punk de la banda como "A Forest" hasta la melancolía gótica de "Lovesong" o el pop optimista de "Friday I'm in Love" o "Just like Heaven".

Por el primer día del NOS Alive también pasarán los estadounidenses Weezer, la sueca Robyn y los escoceses Mogwai.

El viernes día 12, el escenario principal abrirá con los españoles Izal, en el que será su debut en suelo portugués.

La banda indie madrileña liderada por Mikel Izal atraviesa la Península Ibérica para mostrar al público luso algunos de los temas que conforman su quinto álbum de estudio, "Autoterapia" (2018), y también clásicos bien conocidos en España como "Copacabana" o "La mujer de verde".

El rock será el protagonista de la segunda jornada, con actuaciones de grupos como los estadounidenses Greta Van Fleet o los escoceses Primal Scream en el escenario principal.

Por su parte, el segundo mayor escenario de los siete que conforman el NOS Alive acogerá ese día espectáculos de nombres históricos como el guitarrista Johnny Marr (ex-The Smiths) o Grace Jones, icónica diva de la música, la moda y el cine.

Las sonoridades procedentes de España volverán a estar entre los nombres destacados el sábado 13, el último día de la cita, con Vetusta Morla, que regresa al NOS Alive tras un muy aplaudido espectáculo en la edición de 2016.

El sexteto del municipio madrileño de Tres Cantos regresa esta vez con "Mismo Sitio, Distinto Lugar", su exitoso álbum de 2017 -el cuarto de su carrera-, que dominará un concierto muy esperado, teniendo en cuenta los miles de españoles que visitan anualmente el festival luso.

Uno de los grandes protagonistas de este último día será Thom Yorke, vocalista de los colosos Radiohead, que actuará en solitario en el escenario secundario.

Yorke llevará a Portugal "Anima", lanzado el pasado mes de junio, el tercer álbum de su carrera lejos de la formación que le catapultó al estrellato.

Pero Yorke no es la única figura de peso del rock alternativo que actúa en la última jornada del NOS Alive, ya que prácticamente a la misma hora estarán en el escenario principal Billy Corgan y sus The Smashing Pumpkins, autores de éxitos como "1979" o "Tonight, Tonight".

La música electrónica del dúo británico The Chemical Brothers o el folk de los estadounidenses Bon Iver son otros de los destacados en la despedida de la 13ª edición del festival luso.

El NOS Alive reserva espacio también para géneros como el fado -con un escenario enteramente dedicado al gran género musical portugués- o incluso hasta a la comedia.

Considerado ya una referencia en los festivales de música europeos, por el NOS Alive ya han pasado grandes nombres de la música como Metallica, Radiohead o Pearl Jam, y recibe anualmente cerca de 160 000 espectadores, muchos de ellos españoles.