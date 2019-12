"Curiosa", una revisión del cine erótico desde la Historia y el género

No solo de corsés y rosarios vivió el siglo XIX: tal y como cuenta la realizadora francesa Lou Jeunet, que este viernes estrena en España su ópera prima "Curiosa"; "en la 'Belle Époque' también había mujeres que disfrutaron con pasión de su cuerpo y sexualidad" como la famosa poeta Marie de Heredia.

La escritora protagoniza el primer largometraje de Jeunet, cargado de erotismo. "Creemos que el siglo XIX estuvo marcado por el puritanismo, pero la vida de Marie es profundamente contemporánea", ha asegurado a Efe este miércoles la directora, quien asegura que el hecho de que la carga sexual de su cinta esté personificada en una mujer ha molestado "a más de un periodista francés".

"Siempre ha existido el cine erótico, pero la deseada siempre ha sido una mujer. ¿Por qué tenemos que dejarles a los cineastas la hegemonía del deseo? Yo solo quería desarrollar mi propia visión", ha desarrollado Jeunet, quien asegura que los desnudos masculinos de su película han sido cuestionados "en más de una entrevista".

"Todo ha sido un poco raro, pero muchas veces me preguntaban si había puesto prótesis al actor -ha explicado, entre risas-. Francamente, eso dice mucho sobre lo poco que se ha visto el cuerpo masculino en el cine".

La cinta está ambientada en el París de 1895 y sigue a Marie de Heredia, hija del escritor cubano José María de Heredia, quien para pagar las deudas de su padre es obligada a contraer matrimonio con Henri de Régnier, pese a estar enamorada del controvertido fotógrafo y escritor Pierre Louÿs, quien, al no poder desposarla, se convierte en su amante. "Voy a enseñarte todos los vicios", le promete.

La encargada de dar vida a la poeta es la premio César Noémie Merlant, conocida por su papel protagonista en la íntima "Retrato de una mujer en llamas". Acompañan Niels Schneider, actor recurrente en las cintas de Xavier Dolan, así como Benjamin Lavernhe o Camelia Jordana, entre otros.

El texto de "Curiosa", guionizada a partir de la correspondencia y fotografías eróticas que compartieron Pierre Louÿs y Marie de Régnier, está firmado por Raphaëlle Valbrune-Desplechin ("Nuestras pequeñas batallas") y la propia directora, quien asegura que una de sus obsesiones durante la grabación fue "no explicitar la sexualidad" sino intuirla.

"El sexo no es solo penetración, y a nivel cinematográfico no es ni siquiera lo que más me interesa. Para mí, los marcos del erotismo están en el cabello, en los brazos, las axilas..." explica Jeunet, para quien resulta "halagador" que el público considere su cinta provocadora, "teniendo en cuenta que no muestra escenas de sexo frontal".

La mayor parte de dichas escenas está protagonizada por Marie de Régnier y Pierre Louÿs, que mantienen una relación, iniciática para ella, desde la fotografía y la literatura. Ya desde el principio de la película, que se extiende durante poco más de hora y media, se muestra una predisposición servil por parte de Marie, quien ama al escritor hasta la obsesión.

"Al principio él no está enamorado de ella sino de la proyección que Marie hace de él: el escritor, el hombre adorado. Esta es una cinta sobre el objeto, sobre el fetichismo de Pierre Louÿs por la fotografía y por las mujeres", explica la realizadora aunque después añade que el escritor "acabó enamorándose de la inteligencia, belleza y espontaneidad de Marie".

Cambios que en la película están sometidos a la impecable dirección artística de Yann Mergard ("De óxido y hueso") y a la gran banda sonora "new wave" de Arnaud Rebotini ("120 latidos por minuto"), que dotan a la cinta de la contemporaneidad que la directora personifica en su protagonista.

"Aunque se trata de una reconstrucción fidedigna del siglo XIX, hemos tratado de insuflar modernidad en la película. Los diálogos, la música, la escenografía... había grandes composiciones en esa época, pero no era lo que queríamos explorar", ha explicado Jeunet, quien considera que "la vitalidad y juventud de los personajes" no habría podido construirse sin el trabajo de Mergard y Rebotini.

Por María Gómez de Montis