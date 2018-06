Custo Barcelona apuesta por Miami para seguir expandiéndose por Latinoamérica

El diseñador catalán Custo Dalmau cree que Miami (EE.UU.) tiene los "genes" para convertirse en una gran plataforma internacional de la moda y es en esta ciudad, "la capital de Latinoamérica", donde busca consolidar su proyecto de expansión internacional.

Un año más, el responsable de Custo Barcelona acude a la Miami Fashion Week en la que presentará el sábado los coloridos y asimétricos diseños que forman parte de su colección para el próximo otoño-invierno titulada "Yes, this is me" ("Sí, soy yo").

La colección se dirige a las mujeres "muy seguras" y que quieren expresar este sentimiento a través del "riesgo" y la "innovación" en su vestimenta, explicó el diseñador en una entrevista con Efe en Miami, ciudad en la que abrió sus primeras tiendas hace más de 15 años y donde tienen un mercado que "afortunadamente va creciendo".

"Miami para nosotros es un lugar importante, es la puerta de entrada para América Latina y su capital real", aseveró, tras resaltar que esta ciudad del sur de Florida "es un referente cada vez más fuerte" y "no para de crecer", al igual que América Latina en general.

"Según estudios, Latinoamérica es la zona del mundo que tiene más potencial de crecimiento en moda", señaló.

Su proyecto de expansión por América toma cada vez más fuerza y, tras abrir una nueva tienda en Buenos Aires, y a punto de hacerlo en Chile, además de desfiles en ciudades como Punta del Este (Uruguay), tras la cita de Miami volará a Bogotá para "seguir emprendiendo nuevos proyectos".

El diseñador, consagrado en pasarelas como la de Nueva York, considera que la Semana de la Moda de Miami puede aspirar a tener la relevancia internacional que tiene la cita en la ciudad de los rascacielos, aunque necesita "tiempo y organización".

"Tiene los genes para convertirse en una gran plataforma. Evidentemente hay que crear un proyecto de pasarela diferenciador para poder tener su propia identidad y que se mantenga en el tiempo", afirmó.

Una de estas señas diferenciadoras es la apuesta por la sostenibilidad, un aspecto que el presidente honorífico, el actor Antonio Banderas, quiso potenciar desde que la Miami Fashion Week se reinventó en 2016.

"Hay que reconocer que la industria textil 'poluciona'. Pero cada vez hay más controles en las fábricas para reducir este nivel de polución. Nosotros trabajamos con fábricas que están homologadas con las calificaciones más rigurosas", aseguró Dalmau, que mantiene su "laboratorio creativo" en el Prat de Llobregat (Barcelona).

Esa creatividad le ha llevado a que los consumidores reconozcan la marca "sin necesidad de leer el nombre en la etiqueta", algo que ha conseguido a lo largo de 37 años en los que ha tratado de diferenciarse del resto de los proyectos de moda que existían en el mercado.

"Creo que hemos sido muy rigurosos en esto y siempre ha sido nuestra prioridad", asevera el diseñador, cuya última apuesta es la combinación de materiales técnicos y de última generación con acabados realizados de forma manual.

"Unimos lo artesano y manual con lo más tecnológico, para crear piezas inclasificables, que no recuerden a nada", explica Dalmau, algo que dice que consiguen "investigando mucho" y "poniendo muchas horas" en cada proyecto creativo.

De este modo, el diseñador español siente que las casi cuatro décadas de trayectoria profesional "han pasado volando", síntoma de que "han sido muy intensas y lo han disfrutado".

"Recuerdo los primeros pasos y no me parecen tan lejanos", rememora.

Con una marca que se dirige a personas que quieren "expresar su individualidad" y que mantienen el "espíritu joven", Custo Barcelona aspira a consolidar en un futuro la identidad que ha creado y exportarla a "cuantos más mercados mejor", concluyó.