Cynthia Erivo será Aretha Franklin en una serie de National Geographic

La actriz británica Cynthia Erivo (Londres, 1987) ha sido elegida para encarnar a Aretha Franklin en la tercera temporada de la serie "Genius" de National Geographic que empezará a rodarse en noviembre y se estrenará en 2020 en todo el mundo.

"Genius" lleva a la pantalla las vidas de las mentes consideradas más innovadoras y brillantes del mundo. La primera temporada estuvo dedicada a Einstein, interpretado por Geoffrey Rush, y la segunda a Picasso, con Antonio Banderas en la piel del pintor malagueño.

La tercera temporada se adentrará en el genio musical de Aretha Franklin y en el gran impacto e influencia que ha ejercido en la música y la cultura de todo el mundo, con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo a lo largo de su carrera.

A pesar de que no sabía leer música, aprendió a tocar el piano por sí misma y a los 12 años empezó a grabar canciones y a cantar en giras de gospel con su padre.

Firmó su primer contrato discográfico a los 18 años con Columbia Records. En 1966 se cambió a Atlantic Records, donde grabó muchas de sus canciones más emblemáticas. En 1979, inició una amistad y una asociación profesional con Clive Davis que duró 40 años y cuyo resultado fue una serie de canciones de enorme éxito.

La serie recopilará muchas de esas canciones que conforman el extenso catálogo de Warner Music como "I never loved a man (The way I love you)", "Chain of fools", "Don't play that song", "Since you've been gone" y "Baby I love you".

Cynthia Erivo es una actriz británica ganadora de los premios Tony, Emmy y Grammy. Irrumpió en los escenarios del West End y de Broadway con "El color púrpura" y en cine ha trabajado a las órdenes de Steve McQueen ("Viudas") o Drew Goddard ("Malos tiempos en el Royale").

"Desde que era niña, Aretha Franklin ha sido una fuente inagotable de inspiración para mí", ha dicho la actriz en declaraciones que recoge National Geographic en un comunicado.

"Su fuerza, su pasión y su alma quedan reflejados en su legado imperecedero, no solo como artista fundamental, sino también como icono humanitario y defensora de los derechos civiles", ha agregado.

Suzan-Lori Parks, dramaturga ganadora del Premio Pulitzer por "Topdog/Underdog", es la productora ejecutiva y "showrunner" de "Genius: Aretha", en colaboración con Warner Music Group, el productor musical Clive Davis y el presidente y CEO de Atlantic Records, Craig Kallman.