DJ Who, a la conquista de Europa con su nuevo single “Love me back”

Madrid, 3 dic (EFE).-El 19 de octubre no fue un día normal para DJ Who -nombre artístico del productor musical chileno Claudio Medina-, que vio cómo una revolución social histórica estallaba en su país mientras grababa el vídeoclip de "Love me back", canción que presentó hoy en Madrid y con la que quiere conquistar Europa.

Aunque no es perceptible en el vídeo, dirigido por el propio artista, el rodaje fue muy complicado debido a la situación que se vivía en las calles del país, tal y como ha explicado durante la presentación, añadiendo que, afortunadamente, lograron "volver a casa antes del toque de queda y con el vídeo grabado".

"Love me back", adelanto del disco que publicará a lo largo de 2020 titulado "Who knows", es una canción con un estilo actual con la que pretende "seguir el patrón latino-urbano que está creciendo", además de contar con un toque funk que ayuda a que al público le guste.

Pero no será este el mismo estilo que se podrá escuchar en sus próximas canciones, masterizadas en Londres por Kevin Grainger -que ha trabajado con artistas como Ed Sheeran o Dua Lipa-, ya que "cada una tiene algo nuevo y contarán con invitados internacionales", cambios con los que trata "de buscar algo distinto y no hacer siempre la misma fórmula".

"De momento no tenemos ningún evento confirmado, pero ya hay acercamientos con festivales grandes, estamos estudiando qué haremos en el siguiente paso", ha aclarado el artista sobre posibles conciertos en España, concretando que no ha tenido tiempo aún para planificar su estrategia tras lo sucedido en su tierra natal.

Esos posibles festivales no serían su iniciación en eventos musicales multitudinarios al haber participado este verano en Lollapalooza Chile, uno de los grandes nombres del circuito de festivales veraniegos, una experiencia enriquecedora que le permitió ofrecer "un show con elementos técnicos de primer nivel".

A diferencia de otras estrellas de la música latinoamericana del momento, el artista prefiere seguir manteniendo un perfil bajo en redes sociales -se define como "bastante retraído" en estos temas-, y "dejar que la música hable por sí sola", aunque asegura que está intentando compartir más sobre cómo son sus días para que sus fans puedan verlo.

Por el momento, además de esta recién estrenada "Love me back", DJ Who cuenta con otras canciones como "Good times" (2017), "Meteorite" (2015) o "Runaway" (2016) en las diferentes plataformas musicales.