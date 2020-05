Dalton Gomez, el misterioso compañero de cuarentena de Ariana Grande

La cantante estadounidense Ariana Grande presentó este viernes al que sería su pareja, Dalton Gomez, quien le ameniza la cuarentena y junto al que aparece en el vídeo oficial de "Stuck With U", canción que interpreta con Justin Bieber.

En el vídeo aparecen múltiples personas mostrando momentos de su vida en cuarentena por la pandemia de COVID-19 y, entre todos, se puede ver a Bieber con su esposa Hailey Baldwin y, aunque Grande sale la mayor parte del tiempo junto a su perro, al final de la canción aparece un hombre al que abraza pero al que no se le ve la cara.

En este tema los artistas colaboraron con el objetivo de aprovechar su reconocimiento internacional para recaudar fondos para apoyar al personal de salud que lucha contra el coronavirus desde sus puestos de trabajo.

Durante el videoclip también salen a escena personalidades como Demi Lovato y su novio, Mila Kunis y Aston Kutcher, Michael Bublé y Luisana Lopilato, Gwyneth Paltrow y Brad Falchuk o Kylie y Kendall Jenner.

A pesar de que esta es la confirmación oficial de que la intérprete de temas como "Thank u, next" tiene pareja, los rumores se habían disparado hace algunas semanas cuando sus seguidores notaron que aparecía un nombre en sus historias de Instagram cuyo rostro no se podía apreciar.

De acuerdo con la información vertida por la web de entretenimiento TMZ, Gomez y Grande llevan varios meses conociéndose y el mes pasado fueron captados mientras festejaban con amigos y se daban muestras de cariño.

Ninguno de los dos ha confirmado la relación públicamente después de esa aparición involuntaria pero los seguidores de Grande detectaron algún inocente comentario de Gomez en las redes de la artista.

Aunque los fans se encontraron con que la cuenta de Instagram de Gomez es privada, se saben algunos de sus datos porque la web del lugar donde trabaja.

Según informó TMZ, el joven nació y creció en el sur de California y trabaja en el mercado inmobiliario de lujo. Asimismo, fue director del grupo Aaron Kirman en Los Ángeles.

De acuerdo con la información, Gomez contaría con un gran prestigio y tendría contacto con personalidades reconocidas, por lo que esa habría sido la vía para conocer a Grande.

Según información aportada por el portal de noticias E! News, Grande y Gomez tienen amigos en común y se mueven dentro de un mismo círculo social.

Con este videoclip, aunque no se confirma la identidad de quien comparte la cuarentena con Ariana Grande, los seguidores se han mostrado felices por comprobar algo que ya sospechaban desde hace algunos días y le han enviado mensajes de apoyo a la estadounidense.

Después de tan solo unas horas, el vídeo cuenta con 6,4 millones de visitas en Youtube.