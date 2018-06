Dani Fernández: A la gente que escucha mi música le choca que venga de Auryn

Para Dani Fernández las prisas no son buenas consejeras, así que este joven cantautor decidió tomarse un "tiempecito" tras la disolución en el verano de 2016 de la exitosa "boyband" Auryn y encontrar una voz propia que, por melodía, estilo e idioma, se aparta sustancialmente de su pasado artístico.

"A la gente que escucha ahora mi música le choca que venga de Auryn, piensan que se trata de otra persona", señala en una charla con Efe celebrada tras la salida al mercado de un primer anticipo, el EP "Te esperaré toda la vida" (Warner Music), fraguado junto a profesionales tan diversos como Funambulista, David Otero, Marwan o Andrés Suárez.

Aunque ahora pueda presumir del hallazgo, no ha sido un camino fácil. "Cuando Auryn decidió parar, yo no estaba preparado para formalizar un trabajo. Debía ser algo muy mío, pero antes tenía que saber qué quería hacer, no lo primero que me rondara la cabeza. No pasaba por un buen momento a nivel personal y decidí que lo mejor era ponerme a escribir y encontrarme a mí mismo", reconoce.

En su tanteo particular, Fernández (Alcázar de San Juan, 1991) decidió subir a su canal de Youtube una versión del tema de Andrés Suárez "No saben de ti" el cual tuvo un gran recibimiento por parte de sus seguidores y del propio autor gallego, con el que terminó colaborando.

Suya es una de las canciones que el ciudadrealeño guarda en la recámara, "6 de septiembre", que puede escucharse actualmente en formato acústico en la citada plataforma de vídeos.

"Es un sonido que me identifica muy bien, no solo en la voz, también en lo musical. Estoy haciendo un estilo que cuida mucho las letras y las melodías y en el que las historias mandan. Quería contar cosas que me han pasado, que no son del todo buenas, y olvidarme del marketing", proclama.

Reconoce que el cambio en algún momento le produjo cierto vértigo. "Pero siempre he querido ser fiel al momento que atravesaba y necesitaba sacar todo esto. Para mí es más bonito que la gente te encuentre a ti como eres al cien por cien, no un proyecto que se hace para vender", insiste.

Fernández, que se define como "un cantautor 2.0" que se mira en el espejo de Ed Sheeran o Shawn Mendes, no tiene reparos a la hora de volcar su experiencia personal en canciones trenzadas junto a otros profesionales de experiencia, como hizo en "Miedo", en cuyos créditos figura también Funambulista. "Siempre he pensado que la música es para compartir", afirma al respecto.

El puente "pop" con su pasado lo establece la producción de Tato Latorre para crear "una línea nueva que no se hacía en España" y que lo aleja de "la etiqueta de cantautor triste" que arrastran los ídem en este país en favor de una mirada más internacional.

Así se refleja en "Te esperaré toda la vida", que se abre con el sencillo del mismo nombre y que constituye el anticipo de un LP que, "siempre con calma", podría ver la luz antes de finales de 2018, con casi todas esas otras canciones que ya han visto la luz en formato acústico en su canal de Youtube, como "Y te diré", junto a Marwan.

Es probable que la mayor parte del material ya haya sido vestido y reactualizado por Tato Latorre cuando Fernández debute el próximo 11 de octubre en una sala mítica de Madrid, Joy Eslava, con la que nunca llegó a actuar junto a Auryn.

"Será un día muy especial, porque siempre había sido una referencia muy grande para mí", exclama el joven músico, que se presentará con su propia banda con la intención de mostrar "el concepto" de su primer álbum, además de alguna que otra versión (Leiva y Supersubmarina se encuentran entre sus referencias) y puede que algún guiño a Auryn. "Para que se sepa de dónde vengo", indica.