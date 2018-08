Dani Martínez convierte en un "show" la indiscreción de adivinar la edad

Adivinar la edad de varios desconocidos es el propósito de "El concurso del año", programa que estrena Cuatro el 27 de agosto a las 13:20 horas con una mecánica "muy sencilla" que invita a participar desde casa pero que el cómico Dani Martínez convierte en un espectáculo gracias a la improvisación.

Así lo asegura en una entrevista con Efe el humorista nacido en Astorga (León) en 1982, a quien le atrajo la propuesta de Mediaset porque "no es el típico concurso de preguntas y respuestas, que es un formato más cerrado, sino que da lugar a la improvisación, a vacilar, se acaba convirtiendo en un 'show'".

Cada día una pareja de concursantes tendrá que adivinar la edad de siete personas sirviéndose de su intuición y varias pistas disponibles. Partirán con 50.000 euros iniciales, cifra que irá disminuyendo a medida que se acumulen los errores, y con un cronómetro que corre en su contra.

Para acertar la edad, además de contar con algunas pistas, deberán guiarse por su intuición y su vista: el estilismo o sus complementos, la apariencia, la actitud corporal, la mirada, las manos o incluso la voz de los desconocidos, que podrán ganar 500 euros si logran "despistar" a los concursantes en más de diez años de diferencia entre su apuesta y la realidad.

Algo a lo que "todos hemos jugado", recuerda Martín, y que invita a "involucrarse desde casa, porque la dinámica es muy sencilla".

"El concurso del año" hará que deje de ser "una descortesía social para convertirse en una forma divertida y emocionante de ganar dinero", destaca Cuatro en una nota, a lo que su presentador apostilla que "aunque el truco siempre es tirar muy por abajo, aquí puedes poder dinero, por lo que si ves a alguien mayor se lo tienes que decir, y tiene su punto de morbete".

Se trata de la adaptación española del exitoso formato original francés "Guess my age", estrenado en 2016 en el canal C8, donde se convirtió en el programa revelación duplicando la audiencia media de la cadena, tras lo que saltó a Alemania, Italia, Eslovaquia, Austria, Hungría, Rumanía y Rusia.

"Es verdad que se compra mucho formato extranjero en concursos, aunque creamos otros como 'Tu cara me suena' o 'Operación Triunfo' y también exportamos al mundo series como 'La casa de papel'", apunta al respecto Martínez, quien apenas ha visto "cuatro minutos" de la versión italiana porque en la cadena no querían que se fijara en nadie: "Me dijeron: sé tú y diviértete, haz del concurso una fiesta".

Eso es lo que intenta en cada grabación para una cadena en la que siempre se ha sentido "muy bien tratado" y que le ha depositado "mucha confianza" desde programas como "Éstas no son las noticias", "Tonterías las justas" o "Sopa de gansos".

Aunque ha participado en diferentes formatos televisivos, confiesa que sería "un sueño" hacer de "presentador total" de una versión actualizada del mítico "Un, dos, tres... responda otra vez", concurso que considera un "megashow".

Mientras le vemos en "El concurso del año", Martínez estará de gira por España, desde octubre a finales de mayo, con su espectáculo "Ya lo digo yo", en el que "el 40 por ciento es improvisación".

"Puede pasar de todo, en cada ciudad será diferente. Voy a cantar, improvisar, imitar, poner vídeos... Es el más completo que he hecho nunca", dice.

Y se le podrá escuchar en "Tiempo de juego", programa de deportes de Cope en el que se siente como pez en el agua. "No me quiero ir de ahí en la vida. Siempre soñé con trabajar con esta gente y soy un enfermo del deporte".

Por eso aprovecha para reivindicar mayor presencia en los medios del deporte femenino que tantos éxitos está dando a España. "Creo que cada vez tiene más, pero echo de menos que ocupe portadas. Hay que apoyarlas".

Por Pilar Salas.