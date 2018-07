Daniel Samper Pizano: "Duque y Uribe son como los Borgia"

Si el periodista y escritor colombiano Daniel Samper Pizano tuviera que enmarcar en la Historia al presidente electo de Colombia, Iván Duque, y al exmandatario Álvaro Uribe lo haría en la de los Borgia, la influyente y poderosa saga familiar que llenó de intrigas la Italia de los siglos XV y XVI.

"Son como ellos porque no se sabe cuál es el padre y cuál el hijo, y si el hijo es el padre o el hermano, y cada vez que uno le dice al hijo ¿este es su papá?, él dice no, no y casi te niega conocerlo", ha explicado Samper Pizano a Efe en una entrevista en Madrid, con motivo de la publicación en España de su libro "Camas y Famas".

Pero, "por sus frutos los conoceréis" puntualiza el escritor colombiano, quien reconoce que de momento Duque "ha dicho en algunos casos cosas muy sensatas, aunque también otras más cercanas al pensamiento de Uribe, más belicista, más cercano a la violencia de la derecha".

En "Camas y Famas" (editorial Aguilar), publicado en Colombia en 2017, Samper Pizano explora a través de distintos personajes históricos la relación entre el sexo (o el amor) y el poder, que siempre ha sido, y continúa siéndolo "una de las más fuertes".

"Hay varias escaleras hacia el poder: la religión, el dinero y el sexo o el amor y sin duda a veces confluyen todas en la cama", afirma el escritor, para quien el poder "ejerce una atracción especial, un influjo en las glándulas que hace que la gente se vea más bonita, más inteligente".

"El amor y el sexo te conducen a hacer cosas que no habrías hecho nunca y no solamente con una persona, con más, porque lo que pretendo demostrar en el libro es que no hay un solo modelo de comportamiento en estas materias. Lo que la historia revela es que cada quien puede formar su plato a su manera", explica.

Además de los Borgia, por las páginas de "Camas y Famas", del que ya prepara una segunda parte, pasan Solimán el Magnífico, Balzac, Oscar Wilde, Virginia Wolf o Al Capone, entre otros, pero sin duda su favorita es la emperatriz rusa Catalina la Grande.

"Si pudiera meterme en la cama de alguien lo haría en la de ella, que no es la mujer más bonita que aparece en el libro, aunque sí una de las más poderosas. Me parece un personaje adorable. Era una mujer sumamente graciosa, muy inteligente", afirma.

El poder que tuvo la emperatriz rusa Samper Pizano lo equipara al que ostenta actualmente la canciller alemana, Angela Merkel, "aunque no se si tenga la misma gracia que Catalina, no me veo pasando una noche erótica con ella", bromea.

Y aunque se trate de una relación complicada, el escritor defiende el idilio entre los colombianos y la paz, que es "inseparable", otra cosa es "cómo se interprete ese idilio y quienes lo interpreten".

"La relación entre el pueblo colombiano y la paz es como la de cualquier pareja de casados, con riñas, peleas y amores, pero que finalmente son felices y acaba bien la historia. Espero que sea así", explica.

La de la Democracia y la guerrilla de las Farc es una pareja reciente, aunque, "curiosamente", estos últimos "han demostrado ser, hasta donde se sabe, bastante fieles a lo que firmaron".

"No las defiendo, han sido una peste y un constante látigo para los colombianos, pero han cumplido más que el Estado", asegura.

Mala combinación hacen, dice Samper Pizano, el periodismo y el poder, "que deben ser antagónicos".

"El periodismo debe ser el que vigile, denuncie, escudriñe al poder, y cuando se pone a su servicio o al de una cadena hacia el poder no salen si no cosas malas", afirma.

Y una pareja que apenas está conociéndose es la formada por el periodismo y las redes sociales, "y por eso no sabemos si de ahí va a salir un matrimonio feliz o no".

"¿A quién va a servir?. ¿Para ganar dinero, espiar, para ganar guerras o va a servir a la ciudadanía para conocerse mejor?. Eso todavía no lo sabemos", se plantea.

Lo que si tiene claro Samper Pizano es que, en un mundo como en el que vivimos, "el sentido del humor es cada vez más necesario".

Y por eso está muy presente en "Camas y Famas", que el autor define como "prensa rosa, pero hecha con criterio de historiador y periodista", y que tiene como fin recuperar la historia olvidada y contarla de una manera distinta.

Alida Juliani