David Broncano: "Ganar un Ondas es como un abrazo de mi madre"

El humorista David Broncano se ha mostrado "feliz" por el premio Ondas que recibirá esta noche por el programa de entretenimiento "La Resistencia" y ha dicho que para él recibir el galardón es como "un abrazo" de su madre.

"Estoy muy contento. Estaría feo decir que me da asco el premio (risas). Es como si me diera un abrazo mi madre. Es que la veo poco. Cuando me lo comunicaron dije, joder, con esto sustituyo no ver a mi madre en dos meses", ha dicho el jienense con su habitual desparpajo.

Broncano ha llegado acompañado de todo su equipo, incluido Jorge Ponce, Grison y Ricardo Castella.

De "La resistencia", el programa estrella de Movistar, cuyas entrevistas tienen número de visualizaciones récord en Youtube, la organización ha destacado su "innovación" en el género del "late night" y su apuesta por dar voz y presencia a "talentos jóvenes o no tan conocidos por el gran público".

En la recepción del palacete Albéniz de Barcelona, donde todos los premiados se han hecho la fotografía oficial, el humorista ha sacado pecho por contar ya con dos premios Ondas y pisar así los talones a su maestro, Andreu Buenafuente, quien también recibirá hoy un nuevo galardón por el programa "Nadie Sabe Nada" de la Cadena Ser.

La cantante Rosalía -ausente en la cita- y la actriz Candela Peña o los periodistas radiofónico Carlos Herrera y Pepa Bueno, figuran entre los ganadores de los 66 Premios Ondas que otorga Radio Barcelona de la cadena Ser y cuya ceremonia tendrá lugar este jueves noche en el Gran teatro del Liceo de Barcelona.