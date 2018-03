David Chase prepara una película precuela de "The Sopranos"

David Chase, el creador de "The Sopranos", prepara una película que serviría como precuela a esta influyente y aclamada serie de televisión, informó hoy el medio especializado Deadline.

La productora New Line Cinema, propiedad de Warner Bros. Pictures, compró los derechos del guion "The Many Saints of Newark", el título provisional de este largometraje que ha sido escrito por Chase junto a Lawrence Konner.

La acción de este filme se centra en los años 60 en Newark (Nueva Jersey, EE.UU.) y narra los enfrentamientos entre afroamericanos y descendientes de italianos.

Además de coguionista, Chase será productor de esta cinta y estará involucrado en la elección del director.

"David es un narrador magistral y nosotros, con nuestros compañeros en HBO, estamos encantados de que haya decidido revisitar y ampliar el universo de 'The Sopranos' en una película", señaló el presidente de Warner Bros. Pictures, Toby Emmerich.

Emitida de 1999 a 2007, "The Sopranos" está considerada como una de las mejores series de la historia y como una de las producciones que dio pie a la actual era dorada de la ficción televisiva.

Protagonizada por James Gandolfini, "The Sopranos" exploraba los problemas y dilemas de un mafioso de origen italiano en Nueva Jersey.