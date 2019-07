David Fincher dirigirá un "biopic" sobre el coguionista de "Citizen Kane"

El cineasta David Fincher dirigirá la película biográfica "Mank" para Netflix sobre el guionista Herman Mankiewicz, quien firmó junto a Orson Wells la obra maestra del cine "Citizen Kane", informaron este miércoles medios estadounidenses.

Mankiewicz será interpretado en esta película, que se rodará en blanco y negro, por Gary Oldman, que ganó el Óscar al mejor actor por "Darkest Hour" (2017).

El "biopic" sobre Mankiewicz llevaba muchos años gestándose sin ver la luz, tanto que el proyecto de Fincher se basará en un guion que escribió su padre, Jack Fincher, antes de fallecer en 2003.

Mankiewicz ganó el Óscar al mejor guion original junto a Orson Wells por "Citizen Kane", una joya del cine que, sin embargo, solo se llevó esa estatuilla en la gran gala que organiza cada año la Academia de Hollywood.

Mankiewicz y Welles tuvieron una complicada relación que se espera sea una parte importante de la cinta de Fincher.

El guionista, que también se desempeñó como periodista y que fue un alcohólico, trabajó además en los guiones de filmes como "The Wizard of Oz" (1939), "Gentlemen Prefer Blondes" (1928) o "The Pride of the Yankees" (1942)

"Mank" será la primera cinta de Fincher, uno de los directores más alabados del cine contemporáneo, desde "Gone Girl" (2014).

Nominado al Óscar a la mejor dirección por "The Curious Case of Benjamin Button" (2008) y "The Social Network" (2010), la filmografía del realizador estadounidense incluye también otras cintas como "Se7en" (1995), "Fight Club" (1999) o "Zodiac" ("2007).

Fincher ya ha colaborado en el pasado con Netflix como director y productor, puesto que con esta plataforma digital trabajó en las series "House of Cards" y "Mindhunter".

El último proyecto conjunto hasta la fecha de Fincher y Netflix era "Love, Death & Robots" (2019), una serie de 18 cortometrajes de animación en la que también estuvo involucrado Tim Miller, el director "Deadpool" (2016).

Por su parte, Gary Oldman tiene, entre sus proyectos futuros, la cinta "The Laundromat", dirigida por Steven Soderbergh y en cuyo elenco aparecen asimismo Meryl Streep y Antonio Banderas.