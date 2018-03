David Guetta estará en el Medusa Festival de Cullera, que ampliará dos escenarios

El Medusa Festival ha confirmado hoy la asistencia del francés David Guetta para la celebración de su quinto aniversario este año, en el que ampliará dos escenarios para música en directo y "remember" -de canciones más populares de hace dos décadas-.

El festival, que se celebrará en la playa de Cullera entre los días 8 y 12 de agosto por quinto año consecutivo, será la edición "más ambiciosa" de todas, afirma la organización del Medusa en un comunicado.

Por ello, han elevado el nivel del cartel con nuevas confirmaciones de fama nacional e internacional, entre las que se encuentran David Guetta, que será cabeza de cartel y tocará en el escenario Invaders; Alesso, el canadiense DeadMau5, MarshMello y Carl Cox.

Guetta fue el primer disyóquey de la historia en aparecer en la portada de la Billboard, y es considerado un referente mundial dentro de la música dance. Además acumula dos Grammys y 10 billones de reproducciones en Youtube y Spotify.

Algunos de sus temas más reconocidos mundialmente son "Play Hard", "Love takes over" o el más reciente, "Like I do", que serán reproducidos en el Medusa Festival.

En cuanto a los dos nuevos escenarios, el Medusa Festival ha querido recuperar el sonido de la música en directo con el Live Area, que aumentará la variedad musical del festival y que, por el momento, ya cuenta con la confirmación del español Delafuente para tocar.

El escenario Oro Viejo, por su parte, ha sido promovido por el propio DJ Nano, que montará este escenario para rendir tributo a la música dance de los años 90 y los 2000, con un "remember" de las canciones más populares de hace dos décadas.

El portavoz del Medusa Festival, Andreu Piqueras, ha recordado que la edición americana del Medusa se celebrará entre los días 22 y 25 de marzo en la ciudad de Puebla, México, que contará con la asistencia de disyóqueis conocidos en todo el panorama internacional, como Dimitri Vegas & Like Mike, Alesso, Headhunterz o Fedde Legrand.