David Ruiz (La M.O.D.A.) aprovecha el encierro para probarse en solitario

Sin "intención de iniciar una carrera en solitario", David Ruiz ha dejado fluir su inspiración a través del hastío y los "altibajos" del encierro para internarse en su primera "aventura" musical al margen de sus compañeros de La M.O.D.A., pero codo con codo con el productor Raül Refree.

"Eran canciones que iban por un lado distinto al del grupo, sobre todo algunas, y aunque no descarto que el día de mañana las recuperemos juntos, como ahora no podía ser...", justifica en una charla con Efe este artista burgalés, que en breve publicará un EP titulado "2.0.2.0".

Ese mismo recurso puramente estético de los puntos aparece en el nombre que ha escogido para presentarse, "nostalgia.en.los.autobuses", una noción "evocadora del estado mental en el que entras cuando viajas, con los cascos puestos y aislado del mundo a la vez que conectado contigo mismo", explica.

Alega que además "parece el nombre de un grupo", precisamente para ratificar el carácter incidental de esta experiencia.

"Estoy muy orgulloso por lo que significa para mí y he tenido respuestas muy buenas. Me ha servido para quitarme bastantes miedos y prejuicios sobre mi música o mis letras, sobre vicios adquiridos, pero no tengo intención de empezar una carrera en solitario", insiste.

También le ha servido para aprender mucho de Raül Refree, con el que La M.O.D.A. empezó a trabajar en 2019 el que será su próximo trabajo, el cual "está bastante encarado, a falta de algunos últimos detalles" que concretar cuando concluya el estado de alarma.

"Raül nos parece el puto amo. Sabe producir muy bien y nos interesaba especialmente lo que aporta en cuanto a sonido y texturas. En este momento en el que se encontraba la banda, era una pieza muy buena para seguir evolucionando sin perder la esencia", argumenta Ruiz sobre su acercamiento al catalán.

Su elección le pareció también la más adecuado para encarar sus primeras canciones en solitario, con un resultado "aún más radical" que se aprecia en sencillos como "Delfines", el único que de momento se ha anticipado.

"Me parece acertado calificarlo como un desvelo", afirma sobre el sonido un tanto onírico conseguido entre los dos, mucho más íntimo y desnudo respecto al carácter exultante y energético que exhibe en La M.O.D.A.

A falta de ir conociendo el resto de las canciones del EP, cuenta que "Delfines" fue la primera que hizo, concretamente en las primeras semanas del encierro, y por ello refleja más vivamente las emociones de esos días.

"No hemos intentado retratar lo que está pasando, sino que los hechos entraran en nosotros y crearan estas canciones, que la música reflejara el estado de ánimo en el que estábamos en este momento tan particular", añade.

Lamentablemente, no está previsto que el fruto de "nostalgia.en.los.autobuses" pise un escenario, advierte, ni en solitario ni como un pasaje en los futuros conciertos de La M.O.D.A. "Y si hay alguno, será una cosa muy puntual", precisa.

Por Javier Herrero.